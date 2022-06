Gensler de la SEC prend la parole mercredi et des règles selon lesquelles la révision des opérations du marché pourraient arriver

Chaque automne, la Securities and Exchange Commission publie une « liste de règles », essentiellement une liste de souhaits de changements de règles que l’agence aimerait mettre en œuvre. La liste d’automne de Gensler en 2021 comprend près de 50 modifications de règles proposées, l’une des plus grandes listes depuis des décennies.

Il est susceptible d’exiger plus de transparence sur les échanges et le paiement des flux d’ordres. Gensler peut proposer de durcir les règles qui constitueraient la meilleure exécution, qui est généralement l’obligation de fournir les meilleurs prix au moment de l’exécution. Il peut vouloir plus de divulgation pour décrire les obligations d’un courtier, y compris l’amélioration des prix et le paiement du flux d’ordres.

Il n’est pas clair si Gensler proposerait également une interdiction pure et simple de paiement pour le flux de commandes. Étant donné que des bourses comme le NYSE et le Nasdaq fournissent également un paiement pour le flux de commandes sous forme de rabais aux clients qui envoient des commandes à leurs bourses, une telle interdiction serait probablement contestée par de nombreuses parties, y compris les bourses.

Pour casser cette concentration, les participants de l’industrie disent que Gensler pourrait proposer que les ordres de détail soient acheminés vers une bourse, un système de négociation automatisé ou une autre plate-forme d’enchères qui fournirait un réservoir important de liquidités pour les ordres de détail, et non simplement acheminés vers un grossiste comme Virtu ou Citadel, comme le font actuellement certains courtiers.

Gensler a critiqué le manque de compréhension des investisseurs ordinaires quant à ce qu’ils paient lorsqu’ils exécutent une transaction. Il veut plus de transparence pour les investisseurs sur la façon dont les transactions sont exécutées et leur coût.

Les participants de l’industrie ont exhorté Gensler à faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de modifier un système compliqué, qui, selon eux, fonctionne très bien pour l’investisseur de détail.

Un porte-parole de Citadel, l’un des plus grands grossistes participant au paiement du flux de commandes, a publié la déclaration suivante à CNBC : « Il est important de reconnaître que la structure actuelle du marché a entraîné des écarts plus serrés, une plus grande transparence et une réduction significative des coûts pour la vente au détail. Nous sommes impatients d’examiner les propositions et de travailler avec la SEC et l’industrie vers notre objectif de longue date d’améliorer encore la concurrence et la transparence.

Cette prudence a été reprise par d’autres dans le système commercial américain.

« Vous devez être très délibéré sur cette approche », m’a dit Ken Bentsen, président et chef de la direction de la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), en février.

« Nous réclamons un examen de la structure du marché depuis un certain temps, mais faisons attention de ne pas essayer de réparer des choses qui ne sont peut-être pas cassées », a-t-il déclaré. « L’investisseur de détail obtient une meilleure affaire que jamais. »