Genoux relevés : les shorts colorés pour hommes ne sont pas réservés qu’à l’été

Ootre été britannique de deux jours signifie que nous n’avons pas vu beaucoup de temps ensoleillé sur nos côtes, mais avec le jour férié à l’horizon, nous vivons dans l’espoir ! (Et n’oublions pas les porteurs de perma-shorts qui n’ont pas besoin d’une canicule pour profiter de la liberté des jambes nues.)

Nick Wooster lors du Pitti Immagine Uomo, 14 juin, Florence. Photographie : Christian Vierig/Getty Images

Quelques styles clés vous serviront bien pendant des années. Tout d’abord, à l’extrémité la plus intelligente du spectre, se trouve le bermuda sur mesure. Style MarchéLa paire noire de avec une veste légère et un t-shirt assorti pour un look monotone moins décontracté (3, ci-dessous). Suivez une piste de Hermès et portez-le avec un pull, ou optez pour une tenue ton sur ton avec des accessoires en cuir pour un look rehaussé. Monsieur Marvis ont des shorts couverts, dans des tissus allant du seersucker au lin. On adore leur style cordon (99 £). Composez l’élégance avec un costume short. Voir le toujours élégant Nick Wooster (à gauche) au Pitti Uomo plus tôt cette année.

Les shorts sportifs sont un autre incontournable utile. Se diriger vers Adidas et Nike pour la meilleure sélection à des prix abordables. Portez-les en dehors de la salle de sport avec l’autre pièce phare de cet été, un gilet. Ajoutez une chemise ouverte et des baskets pour un look de week-end facile, ou gardez-le confortable en ajoutant un sweat à capuche ou un sweat-shirt surdimensionné.

Votre short de bain doit être multitâche comme un vrai short. Norme colorée offrent un arc-en-ciel d’options allant de l’orange au rose pâle (£ 59, endclothing.com) qui fonctionnent aussi bien avec des T-shirts qu’à la piscine. Idem Uniqlostyle de couleur de bloc simple. Dépêchez-vous cependant, car les maillots de bain de la grande rue ne sont encore, frustrants, vraiment disponibles que pendant les mois d’été et ils sont déjà en vente (4, ci-dessous). Astuce : cette période de l’année est le moment idéal pour acheter des shorts de bain de marque, car les magasins commencent à baisser les prix jusqu’à 70 %

1. Bleu, 26 £, maillot de bain Nike, urbanoutfitters.com

2. Imprimé tigre, 115 £, oascompany.com

3. Mélange de lin, 55 £, market.com

4. Nager, 14,90 £, uniqlo.com

5. Bermudes, 49,99 £, mangue.com

6. Popeline, 39 £, cos.com

7. Cordon, 70 £, gant.co.uk

8. Tricot éponge, 295 £, nanushka.com

9. Démine, 75 £, dickieslife.com

10. Rayé, 29,99 £, zara.com