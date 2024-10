Genomics publie de nouvelles recherches montrant un lien significatif entre le risque génétique et l’obésité

● L’IMC est fortement déterminé par la génétique dès le plus jeune âge

● La quantité relative d’exercice qu’un individu doit entreprendre pour maintenir son IMC stable varie considérablement en fonction de sa prédisposition génétique.

● L’impact de la génétique sur l’IMC est plus élevé chez les personnes ayant un mode de vie malsain

● Un mode de vie sain peut atténuer l’impact de la génétique sur l’IMC et l’obésité

● Impliquer la génétique dans la lutte contre les maladies évitables apportera des approches plus adaptées et plus pertinentes

Les dernières recherches révolutionnaires de Genomics, présentées au Bupa Health Symposium, montrent que le bagage génétique d’une personne est un facteur clé de son IMC et est donc crucial pour comprendre son risque d’obésité.

Cette nouvelle recherche montre que dès le plus jeune âge, l’IMC d’une personne est fortement corrélé à sa génétique, telle que mesurée à l’aide des scores de risque polygénique (PRS). (Voir les figures A et B ci-dessous.) L’influence de la génétique sur l’IMC devient plus prononcée chez les jeunes adultes et à l’âge moyen.

Nouvelle recherche montrant l’IMC fortement déterminé par la génétique

Au moment où un enfant atteint son 4e anniversaire, son IMC est déjà associé à sa génétique. Les adultes dans la vingtaine ayant des scores PRS relativement élevés pour l’IMC connaîtront généralement, au cours des vingt prochaines années de leur vie, une augmentation de leur IMC trois fois supérieure à celle observée par ceux ayant des scores PRS relativement faibles.

La génétique a un impact sur l’IMC de chacun, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Mais il s’avère que l’impact de la génétique est nettement plus important chez les personnes ayant un mode de vie malsain. La meilleure façon d’atténuer la génétique est donc de s’attaquer au mode de vie.

La quantité d’exercice qu’une personne doit faire pour maintenir son IMC stable varie également beaucoup en fonction de sa génétique. Par exemple, les personnes ayant des scores de risque génétique relativement élevés doivent marcher en moyenne 10 000 pas de plus par jour pour maintenir un IMC stable, que les personnes ayant une génétique relativement plus utile.

Parmi les personnes qui souffrent déjà d’obésité, la génétique est un outil puissant pour identifier les personnes les plus exposées aux complications graves associées à la maladie, telles que les maladies cardiaques et le diabète : un autre ensemble de scores de risque polygénique peut être utilisé pour prédire la probabilité d’obésité. chacune de ces complications.

Une solution de prévention et de traitement sur mesure

Comprendre la composante génétique du risque d’obésité est d’une importance cruciale pour soutenir la prévention et le traitement. La recherche montre qu’un mode de vie sain peut prévenir l’obésité et les comorbidités, même chez les personnes présentant un risque génétique élevé. Une grande partie de l’opportunité réside dans la capacité d’identifier ceux pour lesquels les interventions apporteront le plus de bénéfices, et dans l’adaptation des conseils aux besoins de chaque individu, en fournissant à chaque individu le niveau de soutien dont il a besoin.

Un seul test génétique permet de prédire le risque d’obésité, de complications liées à l’obésité et de nombreuses autres maladies évitables. Genomics a réalisé avec succès un essai au sein du NHS, intégrant l’élément génétique du risque de maladie cardiovasculaire dans les contrôles de santé du NHS. Les SRP de la génomique pour de multiples maladies seront également transmises aux millions de participants du programme phare Our Future Health dans les années à venir. Genomics travaille désormais avec Bupa Health Clinics pour déployer ses tests pour quatre maladies majeures dans ses évaluations de santé pour les clients de leurs cliniques à travers le Royaume-Uni.

Le professeur Sir Peter Donnelly FRS, FMedSci, fondateur et directeur général de Genomics plc, a déclaré : « L’obésité constitue le défi de santé le plus important de la dernière décennie. Son débat doit tenir compte de l’influence cruciale de la génétique sur la prédisposition d’une personne à l’obésité. Nous devons changer le discours sur le surpoids, passer d’une culture du blâme et de la culpabilité à la meilleure façon d’aider les gens.

Nos recherches, ainsi que d’autres, montrent qu’un mode de vie sain peut prévenir l’obésité et les comorbidités, même chez les personnes présentant un risque génétique élevé. Les personnes à risque élevé auront besoin de plus de soutien pour les aider à maintenir ou à retrouver un poids santé. Nous avons une occasion en or de développer des programmes de prévention de l’obésité beaucoup plus sophistiqués, personnalisés et efficaces.

Il s’agit d’un excellent exemple de la manière dont l’inclusion de la génétique dans une évaluation personnalisée des risques peut permettre aux personnes de devenir copilotes plutôt que passagers de leur parcours de santé. Nous sommes ravis de travailler avec Bupa pour intégrer ce type d’informations dans leurs évaluations de santé pour les quatre maladies les plus évitables au Royaume-Uni.