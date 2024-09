Genome BC lance une nouvelle initiative visant à intégrer les conseillers en génétique dans les soins primaires

Génome Colombie-Britannique (Genome BC) a annoncé une initiative novatrice visant à intégrer les conseillers en génétique dans les milieux de soins primaires de la province. Ce projet, dirigé par la Dre Jehannine (J9) Austin de l’Université de la Colombie-Britannique, vise à transformer les soins aux patients en s’attaquant aux inégalités en matière de santé et en fournissant des soins personnalisés grâce à la médecine de précision.

L’essai ACCESS-GC, financé par Genome BC, vise à intégrer les conseillers en génétique (GC) directement dans les cliniques de médecins de famille, ce qui permet une approche axée sur le travail en équipe pour les soins aux patients. Ce faisant, il vise à répondre aux demandes croissantes du système de santé de la Colombie-Britannique, en particulier dans un contexte où le vieillissement de la population et les besoins de santé de plus en plus complexes exercent une pression sur les médecins de famille.

« Genome BC s’engage à favoriser les innovations qui répondent aux défis réels en matière de soins de santé », déclare la Dre Federica Di Palma, directrice scientifique de Genome BC. « L’essai ACCESS-GC est une étape cruciale pour garantir que tous les Britanno-Colombiens ont accès à des soins génétiques de pointe, peu importe où ils vivent. »

Traditionnellement, les conseillers en génétique travaillent dans des hôpitaux urbains, ce qui entraîne de longs délais d’attente et des obstacles à l’accès, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. L’essai ACCESS-GC espère remédier à ces disparités en intégrant l’expertise génétique aux soins primaires, offrant ainsi un accès plus rapide et plus équitable à la médecine de précision.

L’essai évaluera l’impact de ce modèle intégré sur les maladies à composantes génétiques, notamment les maladies rares, le diabète et les troubles psychiatriques, tout en évaluant ses avantages économiques et systémiques. S’il s’avère concluant, ce modèle pourrait redéfinir la façon dont les services génétiques sont fournis, rendant la médecine de précision plus accessible partout en Colombie-Britannique.