Genome BC finance des recherches cruciales pour lutter contre une maladie émergente du cerf en Colombie-Britannique – Prince George Daily News

Début 2024, la maladie débilitante chronique (MDC), une maladie à prion mortelle qui présente un risque important pour les populations de cerfs et de wapitis, a été détectée dans Colombie-Britannique pour la première fois. La MDC est parfois appelée « maladie du cerf zombie » car, au cours des derniers mois de la maladie, les cerfs infectés peuvent sembler désorientés, errer sans but, devenir maigres, fragiles, baver et chanceler.

Le programme de santé de la faune de la Colombie-Britannique réagit rapidement à cette nouvelle menace et Genome BC finance un projet de recherche crucial de deux ans dirigé par le Dr. Kaylee Byersprofesseur adjoint de Université Simon Fraser. Les chercheurs utilisent la génomique pour recueillir des informations sur les populations de cerfs dans la région touchée qui seront utilisées pour améliorer la surveillance et concevoir une réponse ciblée.

« La MDC est une maladie dévastatrice pour ces espèces », explique le Dr Byers. « Elle est mortelle à 100 % chez les animaux infectés et il n’existe actuellement aucun remède ni vaccin. C’est pourquoi nous devons comprendre comment cela affecte nos troupeaux locaux et ce que nous pouvons faire pour arrêter sa propagation.

La maladie est un trouble neurologique qui affecte le cerveau et les tissus nerveux. Il a été détecté pour la première fois dans la région de Kootenay, en Colombie-Britannique, le 31 janvier 2024. La MDC a déjà gravement touché les populations de cerfs dans d’autres régions du pays. Amérique du Nordnotamment en contribuant au déclin de la population de cerfs mulets. Une longue période d’incubation pouvant aller jusqu’à deux ans rend la maladie difficile à détecter et à contenir.

Le projet de recherche développera des outils basés sur la génomique qui pourront aider à surveiller les populations de cerfs et à comprendre leurs mouvements et leurs interactions. Ces informations peuvent aider les gestionnaires à mieux prévoir les mouvements des cerfs et la propagation probable de la maladie. Les chercheurs étudieront plus en détail si les animaux possèdent des marqueurs sensibles dans leur ADN. Enfin, le projet contribuera à mettre en place une gestion et une surveillance de la MDC basées sur la génomique au sein du programme de santé de la faune.

« Le projet utilisera la génomique des populations pour combler des lacunes critiques dans les connaissances sur les groupes de cerfs touchés dans la région où la MDC a été détectée », explique le Dr. Federica Di Palmavice-président de la recherche et de l’innovation et directeur scientifique de Genome BC. « La génomique des populations est un outil puissant qui peut révéler la structure, les mouvements et la diversité génétique des populations. Ces connaissances seront cruciales pour développer des stratégies de gestion ciblées et efficaces afin de prévenir la propagation de la MDC.

Durant cette saison de chasse, le projet travaille avec les chasseurs pour collecter des échantillons qui seront utilisés dans la recherche. « Ce problème touche de nombreuses communautés et nous unit dans notre désir de protéger des populations de cervidés en bonne santé. Les chasseurs, les trappeurs et les communautés autochtones sont des partenaires importants dans ce projet », explique le Dr Byers. « Les données que nous obtenons des échantillons qu’ils partagent avec nous seront utilisées pour étudier les voies potentielles de propagation de la maladie et contribuer à éclairer les décisions de gestion. »

Genome BC s’engage à soutenir la recherche qui aborde des défis sociétaux urgents, comme la MDC. Ce projet démontre le pouvoir de la génomique pour apporter des solutions à des problèmes complexes d’environnement et de santé publique.