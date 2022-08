Genoa-Kingston United Way fait don d’articles de toilette à Genoa Food Hub – Shaw Local

GÊNES – Genoa-Kingston United Way et l’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee, en partenariat avec des membres de la communauté, ont récemment fait don d’articles de toilette au Genoa Food Hub. Les articles donnés sont souvent demandés par les clients du carrefour alimentaire et seront distribués à ceux qui en ont besoin.

Genoa Food Hub est un garde-manger qui fournit de la nourriture et des articles de toilette aux résidents de Gênes-Kingston et est ouvert à toutes les régions du comté de DeKalb.

Si vous êtes intéressé à faire un don, visitez gkunitedway.com.