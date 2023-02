Geno Smith remporte le prix AP Comeback Player of the Year

PHOENIX (AP) – Geno Smith, qui a obtenu sa première place au Pro Bowl après être devenu partant à plein temps pour la première fois depuis 2014, est le joueur AP Comeback de l’année.

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle a reçu 28 votes de première place pour battre le porteur de ballon des 49ers de San Francisco Christian McCaffrey.

Smith, 32 ans, a lancé pour 4 282 verges, 30 touchés et a mené Seattle à une place de joker NFC.

Smith a obtenu 171 points et McCaffrey en a obtenu 110 avec 12 votes pour la première place. Le porteur de ballon Saquon Barkley des Giants de New York est arrivé quatrième. Il a obtenu quatre votes de première place.

Les autres qui ont reçu des votes pour la première place étaient: l’ailier défensif des Eagles Brandon Graham (2), le centre des Giants Nick Gates (2), le quart-arrière des Lions Jared Goff (1) et l’ailier défensif des Cardinals JJ Watt (1).

ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE

Brian Daboll a fait forte impression dans la Big Apple.

L’entraîneur recrue des Giants de New York a remporté le titre d’entraîneur AP de l’année après avoir mené l’équipe à sa première apparition en séries éliminatoires en six ans.

Daboll a reçu 16 votes de première place pour devancer l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan, qui en a obtenu 12. Daboll a totalisé 123 points contre les 100 de Shanahan dans la course la plus proche de tous les prix AP NFL 2022.

L’entraîneur des Jaguars, Doug Pederson, a terminé troisième avec 75 points, dont cinq votes pour la première place.

L’entraîneur des Bills, Sean McDermott, a terminé quatrième, suivi de Nick Sirianni, de Philadelphie.

McDermott a obtenu sept votes pour la première place, Sirianni en a obtenu six, Andy Reid de Kansas City en a obtenu deux et Kevin O’Connell du Minnesota et Dan Campbell de Detroit en ont obtenu un chacun.

Les Giants ont commencé 6-1, ont terminé 9-7-1 et ont remporté un match éliminatoire sous Daboll.

RECRUE DÉFENSIVE

Tout tourne autour de cette sauce.

Le demi de coin des Jets de New York, Ahmad “Sauce” Gardner, a remporté jeudi le prix AP Defensive Rookie of the Year, remportant 46 votes pour la première place.

L’ailier défensif des Detroit Lions, Aidan Hutchinson, a terminé deuxième avec 129 points, obtenant trois votes pour la première place.

Le demi de coin des Seahawks de Seattle, Tariq Woolen, est arrivé troisième avec 73 points, dont un vote pour la première place.

Gardner, le choix n ° 4 au total au repêchage, a commencé chaque match pour les Jets. Il a eu deux interceptions et n’a accordé que 33 attrapés sur 73 cibles. Gardner était un All-Pro de la première équipe, devenant le premier demi de coin recrue à remporter cet honneur depuis le Temple de la renommée Ronnie Lott en 1981.

Gardner et Garrett Wilson sont les troisièmes coéquipiers à remporter les prix de recrue offensive et défensive au cours de la même saison. Alvin Kamara et Marshon Lattimore l’ont fait avec les Saints en 2017 et Mel Farr et Lem Barney de Detroit l’ont fait en 1967.

RECRUE OFFENSIVE

Garrett Wilson, le receveur large des Jets, a devancé le porteur de ballon des Seahawks de Seattle Kenneth Walker pour le prix AP Offensive Rookie of the Year, 156-129.

Wilson a mené toutes les recrues avec 83 attrapés et 1 103 verges sur réception. Walker a mené toutes les recrues avec 1 050 verges au sol et neuf touchés.

Wilson a reçu 18 votes de première place, un de moins que Walker. Cependant, il a obtenu 19 secondes aux huit de Walker. Wilson a eu neuf votes pour la troisième place, également un de moins que Walker.

Les votes pour la première place valent 5 points, les votes pour la deuxième place valent 3 points et les votes pour la troisième valent 1.

Le quart-arrière des 49ers Brock Purdy a terminé troisième.

JOUEUR DÉFENSIF

Nick Bosa en a fait un glissement de terrain pour le prix du joueur défensif AP de l’année.

L’ailier défensif All-Pro de San Francisco a reçu 46 votes pour la première place après avoir mené la NFL avec 18 1/2 sacs en saison régulière.

Le secondeur des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, a terminé deuxième avec 101 points, loin derrière les 237 de Bosa. Parsons n’a pas obtenu de vote pour la première place, mais a obtenu 30 votes pour la deuxième place et 11 pour la troisième.

Le plaqueur défensif des Kansas City Chiefs Chris Jones est arrivé troisième avec 56 points. Jones a eu un vote pour la première place.

Haason Reddick, le rusher des Eagles de Philadelphie, a obtenu deux votes pour la première place, mais s’est retrouvé à la quatrième place.

Le plaqueur défensif des Jets de New York, Quinnen Williams, a obtenu l’autre première place.

Bosa doit bénéficier d’une forte augmentation de salaire cette intersaison. Il est prêt à jouer sur son option de cinquième année d’une valeur de près de 18 millions de dollars pour 2023, mais il est probable qu’il obtiendra une prolongation qui pourrait valoir plus de 30 millions de dollars par an.

JOUEUR OFFENSIF

Justin Jefferson s’est enfui avec le prix AP Offensive Player of the Year.

Le receveur large All-Pro du Minnesota a obtenu 35 votes pour la première place et a obtenu 192 points, devançant le finaliste Patrick Mahomes par une marge significative.

Mahomes a reçu 10 votes de première place et a terminé avec 75 points. Jalen Hurts est arrivé troisième avec 52 points, dont trois votes pour la première place. Tyreek Hill, large des Dolphins de Miami, a obtenu un vote pour la première place, terminant quatrième. Le quart-arrière des Bills Josh Allen a reçu l’autre vote pour la première place et a terminé huitième.

Jefferson a mené la NFL avec 128 attrapés et 1 809 verges à sa troisième saison avec les Vikings. Il était l’un des deux choix unanimes pour AP All-Pro avec l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce.

C’est la deuxième année consécutive qu’un receveur large remporte le prix. La star des Rams de Los Angeles, Cooper Kupp, l’a remporté la saison dernière.

ASSISTANT DE L’ENTRAÎNEUR

DeMeco Ryans emportera le prix AP Assistant Coach of the Year avec lui à Houston.

Le nouvel entraîneur-chef des Texans a reçu 35 votes pour la première place après avoir dirigé la défense classée n ° 1 de la ligue à San Francisco.

Ryans, qui a passé les deux dernières saisons en tant que coordinateur défensif des 49ers, a obtenu 206 points. Il a été nommé sur 48 des 50 bulletins de vote.

Le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, a terminé deuxième des votes avec 113 points, dont 11 votes pour la première place.

Le coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie, Shane Steichen, est arrivé troisième avec 26 points.

Parmi les autres personnes ayant reçu des votes pour la première place d’un panel national de 50 membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue, citons: le coordinateur défensif des Bills Leslie Frazier; le coordinateur défensif des Bengals Lou Anarumo; le coordinateur défensif des Eagles Jonathan Gannon; Jeff Stoutland, entraîneur de la ligne offensive des Eagles.

Ryans, secondeur du Pro Bowl à deux reprises au cours de sa carrière de joueur avec les Texans, a passé toute sa carrière d’entraîneur avec les 49ers. Il a été l’entraîneur des secondeurs internes de San Francisco de 2018 à 2020 après avoir passé la saison 2017 en tant qu’entraîneur du contrôle de la qualité défensive.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Rob Maaddi, Associated Press