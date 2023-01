Geno Smith mène les Seahawks à une victoire fulgurante contre les Jets pour garder les espoirs en séries éliminatoires

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Jouant contre son ancienne équipe avec une place en séries éliminatoires toujours possible, le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Geno Smith, a joué un football efficace lors d’une victoire 23-6 contre les Jets de New York au Lumen Field dimanche.

Smith a terminé 18 passes sur 29 pour 183 verges, deux touchés et une cote de passeur de 103,1. Mieux encore, il a amélioré son dossier à 3-0 contre ses anciennes équipes cette saison, notamment une victoire sur la route 37-23 contre les Chargers de Los Angeles lors de la semaine 7 et une victoire 27-13 contre les Giants de New York lors de la semaine 8.

Geno Smith sur la victoire des Seahawks sur les Jets Seahawks QB Geno Smith a fait l’éloge de la ligne défensive de l’équipe et du RB Kenneth Walker III, qui a couru pour 133 verges. “C’est le football de Seattle juste là”, a déclaré Smith.

Smith a été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2013 par les Jets et a compilé un dossier de 12-18 en quatre saisons avec New York.

“Honnêtement, cela ne veut rien dire, à part que cela nous donne l’opportunité d’atteindre les séries éliminatoires”, a déclaré Smith à propos de la victoire sur les Jets. “Je suis vraiment reconnaissant d’avoir été repêché dans la NFL par les Jets. Même si les choses n’étaient pas parfaites là-bas, il y a eu de bons moments. Et il y a encore des gens qui me tiennent à cœur.

“J’ai beaucoup de bonnes relations à New York. Donc, c’était juste un autre match pour moi. C’était bien de voir de bons amis et des gens avec qui j’ai joué.”

Pour rendre la journée encore meilleure, Smith a éclipsé la marque de passage de 4 000 verges (4 069) pour la première fois de sa carrière, gagnant une prime d’encouragement de 1 million de dollars. Il n’est que le deuxième quart-arrière de l’histoire de la franchise à dépasser ce record en une saison. Russell Wilson a atteint 4 000 verges à quatre reprises au cours de sa course de dix ans à Seattle.

“Je pense qu’il a fait un bon et solide travail pour s’occuper des affaires”, a déclaré l’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll, à propos de Smith. “Je pensais qu’il était ingénieux, créatif et qu’il faisait des pièces formidables.”

Avec la victoire, les Seahawks se sont améliorés à 8-8 sur l’année et restent dans la chasse aux séries éliminatoires. Seattle a besoin d’une victoire contre les Rams de Los Angeles à domicile la semaine prochaine, avec l’aide des Lions de Detroit, avec une égalité ou une victoire sur la route contre les Packers de Green Bay lors de la dernière semaine de la saison régulière.

“C’était un week-end de séries éliminatoires ce week-end, et nous en avons eu un autre le week-end prochain, alors allons-y”, a déclaré Carroll. “Nous sommes prêts à continuer, mais nous devons voir si nous pouvons y arriver.”

New York est tombé à 7-9 sur l’année et a été éliminé des séries éliminatoires avec la défaite. Les Jets ont maintenant raté les séries éliminatoires pendant 12 années consécutives, la plus longue sécheresse active de la ligue.

Défensivement, les Seahawks se sont attaqués au quart-arrière de New York Mike White, qui est revenu pour la première fois après avoir raté deux matchs avec des côtes cassées. White a été limogé quatre fois et a frappé 10 autres fois. Il a terminé 23 en 46 avec 240 verges par la passe, aucun touché et deux interceptions pour une cote de passeur de 47,4.

Seattle a maintenu les Jets à 279 verges au total et 4 sur 13 au troisième essai. Les Seahawks ont également remporté la bataille du chiffre d’affaires, forçant trois erreurs à New York et ne retournant pas le ballon. Les Seahawks ont une fiche de 5-0 cette saison lorsqu’ils ne retournent pas le ballon.

Les Jets n’ont pas marqué de touché en huit quarts consécutifs.

“Nous n’avons tout simplement pas terminé les entraînements”, a déclaré White. “Je pensais qu’en première mi-temps, nous déplacions assez bien le ballon. Nous entrions en territoire positif, mais pour une raison quelconque, nous ne pouvions tout simplement pas terminer les entraînements, donc cela n’a pas aidé.”

Le porteur de ballon recrue Kenneth Walker III a eu une autre sortie solide pour Seattle, terminant avec 133 verges au sol, y compris une escapade de 60 verges lors du premier entraînement pour établir le premier score de Seattle du match. Walker a maintenant quatre matchs cette saison avec plus de 100 verges au sol.

Alors que les meilleurs receveurs de Seattle, DK Metcalf et Tyler Lockett, ont combiné pour seulement trois attrapés pour 18 verges, d’autres Seahawks ont pris le relais. Le porteur de ballon DeeJay Dallas a terminé avec 98 verges de mêlée, dont une passe de pelle de 41 verges qui a placé Seattle en position de marquer. Et Smith s’est connecté avec les bouts serrés de Seattle pour huit réceptions pour 83 verges et deux scores.

Seattle a marqué sur ses trois premières possessions du match.

Le demi de coin des Jets Sauce Gardner et le demi de coin des Seahawks Tariq Woolen, les meilleurs candidats à la recrue défensive de l’année, ont joué sur le même terrain pour la première fois cette année. Gardner a terminé avec quatre plaqués et quatre ruptures de passes, tandis que Woolen a mené Seattle avec sept plaqués combinés et une rupture de passes.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore