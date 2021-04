L’ancien Florida State Seminoles et le secondeur de la NFL Geno Hayes, qui avait été soigné au domicile de ses parents en Géorgie, est décédé lundi soir d’une maladie du foie.

Il avait 33 ans.

Frankie Carroll, qui a entraîné Hayes au lycée du comté de Madison (Floride), a déclaré au démocrate qu’il avait été informé du décès du joueur par la famille de Hayes.

«C’est l’une de ces choses où vous devez vous assurer de leur dire que vous les aimez», a déclaré Carroll, qui a récemment visité Hayes.

Dans une interview avec ESPN plus tôt cette année, Hayes a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de «maladie chronique du foie» il y a deux ans. Il a également déclaré qu’il avait été placé sur une liste d’attente pour une greffe à la Mayo Clinic et Northwestern Medicine.

Hayes a signé avec FSU en 2005 hors du comté de Madison, où il est devenu l’un des meilleurs secondeurs du pays.

Carroll se souvient avec émotion de la visite de l’entraîneur de l’époque de la FSU, Bobby Bowden, chez Hayes à Greenville. Hayes poussa habilement une assiette de verdure sous son lit pendant que Bowden visitait la maison.

« La mère de Geno a gardé la maison impeccable, impeccable – et elle était tellement folle », a déclaré Carroll en riant.

Hayes a joué trois saisons à la FSU – terminant sa deuxième saison junior dans l’équipe avec 94 plaqués au total – et a opté pour le repêchage de la NFL, où il était une sélection de sixième ronde des Buccaneers de Tampa Bay en 2008.

Hayes est entré dans le rôle de starter chez le secondeur du côté faible à sa deuxième saison avec les Buccaneers, remplaçant l’ancien Seminole et futur Hall of Famer Derrick Brooks et terminant avec un meilleur 98 plaqués en carrière.

Hayes a joué sept saisons dans la NFL avec les Buccaneers, les Chicago Bears et les Jacksonville Jaguars. Il a terminé sa carrière professionnelle avec 401 plaqués, 10 sacs, six échappés forcés, six interceptions et deux touchés défensifs.

Hayes était connu sur le terrain pour son athlétisme et sa rapidité, et en dehors pour son sourire contagieux et brillant et sa volonté d’aider sa ville natale de Greenville. Il avait été soigné au domicile de ses parents à Valdosta.

Hayes a déclaré à ESPN qu’il pensait que son utilisation d’analgésiques en vente libre pendant son séjour dans la NFL, ainsi que les antécédents familiaux de maladie du foie, avaient conduit à son état. Hayes a deux enfants âgés de 13 et 8 ans.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait dire à ses joueurs sur Hayes, l’actuel entraîneur du comté de Madison, Mike Coe, a déclaré au démocrate lundi soir: « Qu’il aimait absolument être un Cowboy, un excellent coéquipier, s’entraînait comme s’il jouait, avec une énergie, un jus, une passion implacables. Puis plus tard pour voir le père qu’il est devenu, la joie que ses enfants lui ont apportée. «

Coe a également offert ce message sur Twitter: « Copain RIP. Dites à vos enfants que vous les aimez et priez toujours pour eux. »