Geno Auriemma rate le match d’UConn à Butler

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

INDIANAPOLIS – Geno Auriemma, l’entraîneur-chef du basketball féminin UConn, ne se sentait pas bien et n’était pas sur la touche pour le match des Huskies à Butler mardi soir.

L’entraîneur-chef associé Chris Dailey a repris les fonctions d’entraîneur-chef en l’absence d’Auriemma. Dailey a mené les Huskies à une fiche de 15-0 en l’absence d’Auriemma.

Ce sera la troisième fois au cours des cinq derniers matchs d’UConn qu’Auriemma sera absente.

Il a raté le match des Huskies contre Florida State le 18 décembre après avoir commencé à se sentir mal lors de la fusillade de son équipe et a été écarté par excès de prudence. Il a également raté un match le 21 décembre contre Seton Hall.

“Il s’est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières semaines, et je pense que cela m’a rattrapé physiquement”, a déclaré Auriemma à l’époque. “Je ne me sens pas bien depuis environ 10 jours maintenant, et mon médecin m’a recommandé de prendre quelques jours de congé pour récupérer complètement. [Associate head coach Chris Dailey] et le personnel d’entraîneurs continuera à faire un travail phénoménal en mon absence, et j’ai hâte de revenir dans l’équipe dans quelques jours.”

L’hiver a été difficile pour Auriemma, 68 ans, qui a perdu sa mère Marsiella le 8 décembre à l’âge de 91 ans.

Auriemma est l’entraîneur-chef de l’UConn depuis 37 ans, remportant 11 championnats nationaux.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

