Gennaro Gattuso nommé nouvel entraîneur de Marseille en Ligue 1

Gennaro Gattuso a été nommé mercredi nouvel entraîneur du club français de Marseille suite à la démission de Marcelino Garcia Toral la semaine dernière.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre Marseille, un club et un stade, le Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion de jouer et qui est célèbre dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégage », a déclaré le joueur de 45 ans. » a déclaré le vieil Italien dans un communiqué.

Gattuso a notamment été à la tête de l’AC Milan et de Naples mais est agent libre depuis qu’il a quitté Valence au début de cette année.

Vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Italie au cours d’une carrière de joueur très réussie passée principalement à Milan, Gattuso avait récemment été lié à Lyon, le rival français de Marseille.

Marseille a été plongé dans la crise la semaine dernière lorsque Marcelino a démissionné après seulement sept matches de compétition à la tête.

Son départ fait suite à une réunion entre les représentants des supporters et la hiérarchie du club qui aurait tourné au vinaigre, Marseille affirmant que le président Pablo Longoria et plusieurs de ses collègues seniors avaient été menacés et invités à se préparer à la « guerre » à moins qu’ils ne démissionnent.

Longoria, proche de Marcelino, s’est retiré pour réfléchir à son poste avant de finalement décider de rester au club.

Marseille est huitième de Ligue 1 après sa défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain dimanche.

Ils sont également impliqués dans la Ligue Europa cette saison et devraient accueillir le club de Premier League Brighton & Hove Albion dans cette compétition la semaine prochaine.

Le premier match de Gattuso en charge aura lieu contre Monaco samedi.

