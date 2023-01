Gennadiy Golovkin pourrait retourner au Royaume-Uni pour le combat de Chris Eubank Jr | “C’est drôle comme tout d’un coup ils l’appellent” | Nouvelles de boxe

L’appel de Chris Eubank Jr pour un tir à Gennadiy Golovkin cet été a attiré l’attention de l’équipe du champion unifié des poids moyens.

Tom Loeffler, qui représente Golovkin, a déclaré Sports du ciel un combat potentiel est une option “intéressante” pour le grand Kazakh cette année.

Golovkin a perdu son dernier combat contre Canelo Alvarez sur une décision aux points en septembre, mais c’était chez les super-moyens. Il détient toujours les titres WBA et IBF à 160 livres, la catégorie de poids où Eubank Jr combattra Liam Smith le 21 janvier.

Un retour en arrière jusqu'en 2016 où Chris Eubank Jr et Gennadiy Golovkin semblaient destinés à partager une bague.



Eubank veut profiter de cette occasion, vivre Billetterie Sky Sports de l’AO Arena de Manchester, pour se préparer à un combat avec Golovkin.

“Eubank est flashy et populaire. Il pourrait être l’étoile montante”, a déclaré Loeffler. “Quand vous regardez une légende, je dirais que GGG est une légende de la division des poids moyens.

“Eubank Jr, je le décrirais comme une étoile montante et GGG est une légende.

“On ne sait jamais sur la route qui pourrait être un combat intéressant, si c’est quelque chose que Gennadiy est intéressé à faire.

“Eubank Jr a un nom”, a poursuivi Loeffler. “Il construit sa marque. Cela dépend vraiment de ce que Gennadiy envisage de faire. C’est lui qui prend toutes les décisions pour sa carrière. Je sais qu’il a un rendez-vous obligatoire, donc il ira probablement dans cette direction pour défendre son titre contre l’obligatoire et puis après on ne sait jamais.

Chris Eubank Jr a déclenché un échange houleux avec Liam Smith en qualifiant son adversaire de "combattant sale" avant leur bataille britannique le 21 janvier.



“Il y a un certain nombre de grands noms qui pourraient avoir du sens pour lui. C’est vraiment une étape à la fois.”

C’est aussi une étape à la fois pour Eubank Jr. Liam Smith, un ancien champion du monde des super-welters qui est passé au poids moyen, sera férocement compétitif le 21 janvier.

Les poids moyens seront certainement la division où Golovkin continuera à boxer, après avoir eu son troisième combat avec Alvarez au super-moyen.

“C’était la première fois que je pense que Canelo le battait vraiment sur le ring. Je me sentais [Golovkin] clairement gagné le premier combat, le deuxième combat était très serré, ça aurait pu être un match nul, donc il a bien réagi. Il sait qu’il a bien joué avec Canelo”, a déclaré Loeffler. “[Golovkin] va se battre au poids moyen. Mais il n’a pas décidé ce qu’il va faire ensuite.

“Quand vous avez consacré autant de temps et d’efforts à votre carrière de boxeur, c’est agréable de pouvoir prendre du temps et de le passer avec la famille. Donc, dès qu’il aura décidé de ce qu’il veut faire, il fera l’annonce de son côté.”

Chris Eubank Jr dit qu'il a "ébranlé" Liam Smith après avoir reçu des messages passionnés de sa part avant leur confrontation à Manchester le 21 janvier.



Retourner au Royaume-Uni, cependant, est attrayant. Golovkin a boxé à Londres en 2016 dans un affrontement passionnant avec Kell Brook.

“Il aime tous ses fans internationaux”, a déclaré Loeffler. “Les fans de boxe britanniques sont parmi les mieux éduqués au monde et le sport est tellement aimé là-bas et donc l’accueil que nous avons reçu là-bas, même si nous combattions Kell Brook, c’était un accueil formidable.

“Je sais donc qu’il est prêt à se battre dans les endroits qui ont le plus de sens pour sa carrière. Je suis sûr qu’il ne s’opposerait pas du tout à retourner au Royaume-Uni.”

Cette occasion était également la première occasion pour Eubank de rencontrer “GGG”. Ils négociaient pour se battre en 2016 et quand cela a échoué, Brook est intervenu pour boxer Golovkin à la place.

« Gennadiy a toujours été ouvert aux voyages. Quand nous ne pouvions pas amener les gens à le combattre sur le ring, nous devions aller à différents endroits, nous sommes allés à l’O2 et avons vendu l’O2 après qu’Eubank Jr l’ait refusé. Loeffler a ajouté.

“Kell Brook est intervenu et nous avons vendu l’O2. [Last year Golovkin] est allé à Tokyo et a rempli l’arène là-bas, donc la légende de “GGG” à l’échelle mondiale est toujours là. Pour battre un champion existant là-bas dans [Ryota] Murata, l’un des héros nationaux du Japon, a été une grande réussite.

“Il est toujours un champion des poids moyens, il détient toujours des titres de poids moyen et je m’attends à ce qu’il défende le titre de poids moyen à l’avenir.”

Golovkin reste un homme recherché, même pendant son absence du sport ces derniers mois.

“Il est beaucoup plus facile de faire les combats maintenant que lorsqu’il est apparu pour la première fois sur HBO et les gens annulaient littéralement des titres, des titres mondiaux, sans précédent, annulaient des titres mondiaux afin de ne pas le combattre quand il était obligatoire”, a déclaré Loeffler.

“C’est drôle comment, maintenant que Gennadiy a 41 ans, tout d’un coup, ils l’appellent.”

Mais il avait un avertissement pour les aspirants challengers de Golovkin, y compris Eubank Jr. “Il n’a pas perdu sa puissance de frappe”, a déclaré Loeffler, “c’est sûr.”

