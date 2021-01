Genk signe le défenseur de l’USMNT Mark McKenzie de Philadelphia Union

L’équipe nationale masculine des États-Unis et le défenseur de l’Union de Philadelphie Mark McKenzie ont signé avec l’équipe belge de Genk, a annoncé l’Union jeudi.

Bien que les conditions exactes de l’accord n’aient pas été divulguées, les frais de transfert s’élèveraient à 6 millions de dollars, ce qui, combiné à des incitations basées sur les performances, pourrait faire du transfert le plus élevé jamais réalisé pour un défenseur central MLS.

Il est le deuxième joueur de l’Union à s’installer en Europe depuis la fin de la saison MLS 2020, après le transfert de Brenden Aaronson au FC Salzburg.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

«Avant de travailler pour atteindre mon objectif de jouer en Europe, je me souviens d’être assis dans les gradins à regarder mon équipe locale, l’Union, et espérer qu’un jour j’aurais la chance de jouer pour ma ville devant ma famille, mes amis et mes fans. . Je suis très reconnaissant d’avoir eu la chance de le faire », a déclaré McKenzie.

« Je ne serais pas arrivé là où je suis et n’aurais pas cette opportunité de faire avancer ma carrière sans mes entraîneurs, ma famille et les fans de l’Union de Philadelphie. Je suis tellement reconnaissant à tous ceux qui ont consacré leur temps, leurs connaissances, leur amour et leur AIE foi en moi. »

McKenzie a rejoint le programme jeunesse de l’Union à l’âge de 11 ans et, après avoir gravi les échelons, a signé un contrat local avant la saison 2018.

Il est rapidement devenu un pilier de la ligne arrière de l’Union et a continué à faire un total de 59 apparitions en championnat, en coupe et en séries éliminatoires tout en marquant deux buts.

«Nous l’avons eu! 🤗

De Amerikaanse international Mark McKenzie est onze tweede wintertransfer. Hij komt sur van Philadelphia Union. 💙 🇺🇸 👉 https://t.co/UsZb0499bn#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/fCoCfEKMbg – KRC Genk (@KRCGenkofficial) 7 janvier 2021

En 2020, McKenzie était le finaliste du prix du défenseur de l’année de la ligue et a été nommé au MLS Best XI.

Au niveau international, McKenzie a fait deux apparitions pour l’USMNT après avoir joué pour plusieurs équipes nationales de jeunes.

Il était le capitaine de l’équipe des moins de 20 ans qui s’est rendue à la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2019 et a atteint les quarts de finale.

« C’est la bonne étape pour Mark et pour le club, car nos jeunes talents continuent de progresser au sein de notre organisation », a déclaré le directeur sportif Ernst Tanner.

«Avec deux transferts records au cours des derniers mois, cela renforce encore notre croyance en notre idéologie de développement de jeunes joueurs par le biais de notre académie dans le but final de produire des athlètes matures et intelligents comme Mark, capables de nous mener vers des trophées et de rivaliser contre le le meilleur au monde.

« Nous sommes très fiers de Mark et de la mentalité de victoire qu’il apporte à chaque match et séance d’entraînement et nous savons qu’il continuera à Genk, ce qui lui donne toutes les chances d’atteindre tous ses objectifs. »