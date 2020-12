OAKLAND, Californie: Des éditeurs en ligne, dont Genius Media Group et le site Web d’informations The Nation, ont allégué mercredi dans un procès demandant le statut de recours collectif que Google d’Alphabet Inc. avait étouffé illégalement la concurrence publicitaire, portant préjudice à leurs entreprises.

Le procès intenté devant le tribunal de district américain de San Jose, en Californie, ressemble à une plainte antitrust déposée plus tôt dans la journée par le Texas et neuf autres États américains contre Google.

Genius, qui fournit des paroles de chansons, et deux magazines en ligne The Nation et the Progressive, ont déclaré qu’ils utilisaient un logiciel Google pour vendre des publicités mais qu’ils avaient reçu ce qu’ils considéraient comme une répartition injuste des ventes parce que le géant de la recherche avait pris le contrôle du marché.

« Grâce à sa campagne de comportement anticoncurrentiel, Google a atteint et maintenu un monopole ou un quasi-monopole sur (le) marché en érigeant un pont à péage entre les éditeurs et les annonceurs et en facturant un prix de passage illégalement élevé », indique le procès.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais la société a répondu à plusieurs reprises à des accusations similaires en affirmant que Facebook Inc et d’autres sociétés offrent des services compétitifs aux sociétés de médias.

Les plaignants demandent au tribunal d’ordonner à Google de céder son unité qui fabrique le logiciel de vente d’annonces et de s’abstenir de concurrencer dans cette entreprise. Ils demandent également des dommages-intérêts punitifs.

La plainte est la dernière parmi plusieurs actions antitrust intentées contre Google par des annonceurs en ligne ou d’autres entreprises qui disent avoir été affectées par l’influence croissante de Google. Le procès dirigé par le Texas couvre également bon nombre de leurs préoccupations et, séparément, au moins 36 États prévoient de poursuivre Google jeudi pour un comportement anticoncurrentiel supplémentaire sur le Web.

Genius l’année dernière dans un procès a accusé Google d’avoir violé un contrat en utilisant des données de paroles dans les résultats de recherche, mais un juge a rejeté l’affaire en août.