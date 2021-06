Génie semblable à celui d’un mod: le magicien du Real Madrid Modric fait sensation alors que la Croatie élimine l’Écosse et l’Angleterre remportent le groupe à l’Euro 2020 (VIDEO)

La Croatie et l’Angleterre étaient les favoris pour progresser contre une opposition moins annoncée, bien que l’équipe de Modric ait été confrontée à une atmosphère farouchement partisane à Hampden Park, où l’Écosse était vigoureusement soutenue par son public attendu.

Les joueurs de Steve Clarke sont sortis en balançoire, seulement pour concéder la première véritable attaque de la Croatie lors du dernier match de groupe, lorsque Nikola Vlasic a réalisé un mouvement soigné en décochant un tir précis au-delà de David Marshall depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Lorsque Callum McGregor a marqué le premier but international de sa carrière après une période persistante de pression écossaise, perçant une finition diagonale à longue distance dans le coin le plus éloigné du filet peu avant la mi-temps, l’Écosse semblait avoir l’occasion idéale de saisir l’élan. et monter une arrivée en tribune qui aurait pu aboutir à une qualification.

#EURO2020#CRO Un objectif qui s’améliore à chaque replay. Magie de Modric !👏🏽👏🏽👏🏽🎥 UEFApic.twitter.com/KGtFmHtaKf – Le champ (@thefield_in) 22 juin 2021

Il s’agissait de leur premier but dans un tournoi majeur depuis 1998, et cette inexpérience s’est révélée contre des adversaires qui ont atteint la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Modric a marqué un but qui aurait été digne de remporter ce décideur de la Coupe du monde, brûlant un tir au-delà de Marshall avec l’extérieur de son pied à distance avec moins d’une demi-heure à jouer.

Le vétéran du Real Madrid a ensuite fourni le vainqueur à la tête experte d’Ivan Perisic d’un coin, organisant un affrontement en huitièmes de finale avec les vainqueurs du groupe E, qui comprend l’Espagne, la Slovaquie, la Suède et la Pologne.

L’Angleterre manque sans doute du genre d’ingéniosité dont Modric a fait preuve en ce moment, battant la République tchèque avec une tête à bout portant de Raheem Sterling après 12 minutes pour terminer en tête du classement.

L’attaquant de Manchester City a marqué les deux buts de l’Angleterre lors du tournoi lors de trois premiers matches fonctionnels mais peu spectaculaires au cours desquels ils n’ont encaissé aucun but.

Avec la France, l’Allemagne ou le Portugal susceptibles de fournir leurs huitièmes de finale à Wembley mardi, le sentiment persistant est que l’Angleterre devra faire preuve d’une qualité beaucoup plus créative qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent si elle veut éliminer l’un des poids lourds du finales.

« Nous avons dit aux joueurs aujourd’hui que c’était un match avec un peu moins de pression car c’était un match où nous étions déjà qualifiés », a déclaré le patron Gareth Southgate, faisant un clin d’œil au match de rancune contre l’Écosse quatre jours plus tôt, lorsque l’Angleterre n’était pas à son meilleur lors d’un match nul 0-0 qui a suscité des critiques.

« [Winning the group] était quelque chose que nous voulions réaliser. Entre terminer premier et deuxième, il n’y avait aucun moyen de savoir quel pourrait être le meilleur chemin pour la finale.

« Vous devez prendre le contrôle des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir votre mot à dire, et ce serait de jouer à Wembley [next, by finishing first].

« On dirait que nous pourrions avoir le double de fans dans [for that], ce qui serait bien aussi. Nous voulions donc remporter la victoire. Je pense que vous avez vu ce soir que les Tchèques sont une opposition dangereuse avec et sans ballon ; ils seront une opposition dangereuse au prochain tour. »

Les Tchèques et la Suisse se sont déjà qualifiés grâce à leur record supérieur aux autres équipes qui ont terminé à la troisième place de leur groupe. L’Ukraine et la Finlande pourraient également se qualifier, en fonction des résultats de l’Espagne et du Portugal mercredi.