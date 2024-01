Génie du marketing : la dernière publicité d’Apple pour l’iPhone 15 met en évidence une fonctionnalité dont vous ignoriez l’existence

Apple est connue comme une entreprise capable de vendre n’importe quoi à un prix élevé, d’autant plus qu’elle est un excellent spécialiste du marketing. Cependant, certaines des publicités diffusées ne sont pas censées uniquement mettre en valeur ses compétences en marketing, mais également promouvoir des fonctionnalités dont beaucoup ignoraient l’existence.

La preuve vivante est la dernière publicité pour l’iPhone 15 qui présente une fonctionnalité appelée « Check In ».

Je ne vais pas proposer de spoilers ni gâcher le plaisir de regarder la publicité de 38 secondes, mais je ne peux m’empêcher d’applaudir le jeu du père. Cela souligne parfaitement le sentiment d’un père lorsque son conducteur adolescent part seul pour son premier voyage, et je crois sincèrement que vous ne pouvez pas ressentir la douleur tant que vous ne l’avez pas vécue vous-même.

Laissant le jeu d’acteur de côté, peu de gens savent ce qu’est “Check In”.

La fonctionnalité a été lancée avec la sortie d’iOS 17 à l’automne 2023, permettant aux iPhones de notifier automatiquement un contact lorsqu’il arrive à une destination configurée. C’est un excellent moyen d’envoyer automatiquement un message à votre partenaire lorsque vous arrivez à la maison ou au travail en toute sécurité, ainsi que des détails supplémentaires tels que l’itinéraire que vous avez parcouru.

“Check In” fonctionne via l’application Messages intégrée, de sorte que le partage de position et les notifications automatiques ne nécessitent pas de logiciel tiers. Pour configurer « Check In », vous devez accéder à l’application Messages, ouvrir une conversation avec un contact, appuyer sur l’option « Plus » et rechercher « Check In » dans la liste des options. L’assistant à l’écran vous guidera tout au long du processus.

“Check In” a été lancé dans le cadre de l’arsenal de fonctionnalités d’Apple destiné aux conducteurs, aux côtés d’autres outils tels que Crash Detection.

Également disponible sur l’Apple Watch, Crash Detection utilise les capteurs de l’appareil pour déterminer quand vous êtes impliqué dans un accident, appeler automatiquement le 911 et avertir les contacts d’urgence. Crash Detection affiche une notification à l’écran lorsqu’il détecte un crash potentiel. Si aucune réponse n’est proposée, l’appareil peut composer le numéro de téléphone d’urgence, fournissant aux premiers intervenants des informations sur l’accident, votre emplacement et des données médicales (si vous avez préalablement fourni tous les détails sur l’iPhone).

2024 devrait être une grande année pour Apple du point de vue automobile. Les premières voitures équipées de l’expérience CarPlay de nouvelle génération devraient être mises en service dans quelques mois, Porsche et Aston Martin confirmant l’adoption du logiciel mis à jour. Plusieurs autres constructeurs automobiles suivront probablement leurs traces et intégreront CarPlay 2.0 à leurs voitures, notamment Ford, Honda et d’autres.

Apple travaille également 24 heures sur 24 sur son propre véhicule, même si le projet aurait rencontré plusieurs obstacles et ne verra le jour qu’en 2026 au plus tôt. Apple n’a jamais confirmé le travail sur un projet automobile.