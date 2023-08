Génie des couches

En infusant un sel dans un matériau utilisé dans les couches jetables, les ingénieurs du MIT ont synthétisé un gel superabsorbant capable d’absorber une quantité record d’humidité même de l’air le plus sec, offrant ainsi un moyen possible de récolter de l’eau potable.

Le matériau transparent et caoutchouteux combine les avantages du chlorure de lithium, un sel qui peut absorber plus de 10 fois sa propre masse en eau, et de l’hydrogel, qui peut retenir l’eau et gonfler pour en accueillir encore plus. Les chercheurs avaient déjà essayé d’y parvenir en trempant des hydrogels dans de l’eau salée, mais ils ont constaté qu’après 24 à 48 heures, les gels absorbaient très peu de sel et n’étaient pas beaucoup plus absorbants qu’au départ.

Mais les scientifiques du Device Research Lab du MIT ont découvert que les hydrogels trempés dans la solution pendant 30 jours incorporaient jusqu’à 24 grammes de sel par gramme de gel, soit quatre fois le record précédent. Le matériau résultant a absorbé et retenu une quantité d’humidité sans précédent sur une gamme de niveaux d’humidité. Plus particulièrement, dans des conditions très sèches de 30% d’humidité relative, chaque gramme de gel salé a capturé 1,79 gramme d’eau.

« Ce matériau, en raison de son faible coût et de ses hautes performances, a tellement de potentiel », déclare Carlos Díaz-Marin, SM ’21, étudiant diplômé en génie mécanique et coauteur d’un article sur le travail. Il est concevable, dit-il, que cela « pourrait générer de l’eau dans le désert ».