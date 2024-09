Genie Bouchard prend une pause X sur le poteau de Jessica Pegula

Contenu de l’article

« Est-ce que tout le monde a mal compris le tweet de Genie ? », a demandé une personne. « Je pensais qu’elle voulait dire qu’avoir de l’argent ne permettait pas d’atteindre une finale. Cela implique qu’il faut avoir du talent et travailler dur. Je ne pense pas qu’elle déteste Jess du tout. Ou est-ce que je me trompe ? »

Un autre a ajouté : « Je pensais que Genie dénigre Jess et j’étais vraiment choqué. Mais oui, en le relisant, il semble qu’elle complimente en fait Pegula. »

Bouchard a répondu avec un emoji qui lève les yeux au ciel : « Littéralement, comment ? Je la complimente, elle a réussi un [Grand Slam] « Elle a atteint la finale grâce à son travail acharné, son dévouement, etc. et non grâce à l’argent. On ne peut pas acheter sa place dans le tableau de l’US Open. Elle est incroyable. Je quitte cette application. »