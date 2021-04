Tout comme chaque entrée de la série Galaxy A, les Galaxy A52 et A52 5G ont été conçus pour offrir à davantage de personnes l’accès aux puissantes innovations de Samsung Electronics. Les deux appareils présentent un nouveau design sophistiqué et sont tous deux dotés de technologies qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer.

Doté d’un écran Super AMOLED FHD + 90 Hz de 6,5 pouces, d’une caméra quadruple polyvalente avec une haute résolution de 64 MP et une résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy A52 ouvre la porte aux utilisateurs pour en faire plus avec leur appareil mobile, plus librement que jamais.

Le Galaxy A52 5G prend tout ce qui rend le Galaxy A52 si génial et le rend encore meilleur avec des fonctionnalités telles que la connectivité 5G et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La vitesse, la puissance et les performances du smartphone rendent tout, de l’envoi de SMS à la création de contenu beaucoup plus fluide et plus agréable.

Consultez les infographies ci-dessous pour en savoir plus sur ce qui rend les nouveaux smartphones Samsung impressionnants à tous égards.