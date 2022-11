Geneviève et Aaron se battent, elle s’en va presque – Hollywood Life

Voir la galerie





Aaron Clancy et Geneviève Parisi a fait passer leur relation au niveau supérieur lors de l’épisode du 1er novembre de Baccalauréat au paradis. Cependant, il leur a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Geneviève était prête à dire à Aaron qu’elle tombait amoureuse de lui, mais n’en a pas trouvé l’occasion. Elle l’a approché pour lui dire qu’elle sentait qu’ils n’avaient pas eu assez de temps seuls ensemble parce qu’il traînait avec certains des gars à la place. et Aaron s’est rapidement énervé d’avoir eu l’impression qu’il faisait quelque chose de mal alors qu’il ne pensait pas qu’il le faisait.

Geneviève est restée calme et a essayé d’expliquer qu’elle voulait simplement dix minutes seule avec Aaron pour parler de quelque chose. « Vous pouvez simplement venir me voir et me demander de parler », a-t-il insisté. “Faites-le moi savoir. Je n’en aurais aucune idée. Tu ne me le dis pas tant que tu ne t’énerves pas. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Aaron devenait frustré par la façon dont ils “tournaient en rond”. Il a assuré à Geneviève qu’ils faisaient partie de la « même équipe » et qu’il voulait que les choses fonctionnent entre eux.

Quand ils se sont séparés, Geneviève était clairement bouleversée. “Tout ce que je voulais, c’était passer du temps seule avec lui”, a-t-elle expliqué. « J’essayais de lui dire que je tombais amoureux de toi. je ne devrais pas avoir à le dire [him] Je veux dix minutes de temps seul. Il y a un engagement à la fin. Je ne devrais pas avoir à demander ou à dire ça à qui que ce soit. Je pense qu’il oublie que ce ne sont pas des vacances entre potes. Je ne pensais pas qu’il réagirait comme il l’a fait. Il n’écoutait ni ne comprenait.

Les allers-retours ont amené Geneviève à se demander où elle en était avec Aaron. “Je suis venue ici, je me suis ouverte, j’ai fait tout ce que j’aurais pu faire”, a-t-elle fulminé. “Mais mon instinct me dit que nous ne sommes pas destinés l’un à l’autre et qu’il ne me reste plus rien à faire pour que cette relation fonctionne.” Elle a dit Victoria Fuller qu’elle prévoyait de partir, et bien que Victoria ait essayé de la dissuader, la décision de Geneviève était prise.

Elle est retournée à la plage pour partager sa décision avec Aaron. Cependant, lorsqu’elle lui a demandé de parler, il a hésité avant de dire oui, ce qui a conduit à une nouvelle série de problèmes. “[I hesitated] parce que je ne sais pas si c’est le bon moment », a expliqué Aaron. “Je pense à moi et si c’est le bon moment pour moi [to talk]. Je sais que tu es sorti parce que c’était le bon moment pour toi, mais je pense au bon moment pour moi. C’est deux personnes, il ne s’agit pas d’une seule personne. Comprends-tu cela? Tout doit toujours être exactement quand vous le voulez.

Geneviève est partie en trombe après cela et a attrapé ses sacs pour partir. Elle était sur le point de sortir quand Aaron l’a finalement poursuivie. Leur combat a brièvement continué, mais Aaron est finalement tombé en panne. “Il y a des choses horribles qui se sont produites dans ma vie et je sais que lorsque le pire jour de ma vie arrivera, je souhaiterai être de retour sur la plage avec vous et vos amis”, a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Pourquoi devons-nous en faire une chose alors que ce n’est pas le cas ? C’est frustrant. Je veux juste me détendre et m’amuser et te faire un bisou et jouer au football avec les gars. Que se passe-t-il putain ? Je n’avais pas besoin d’être comme ça. Et maintenant que c’est le cas, je prie pour que vous ayez une belle vie et je vous souhaite vraiment le meilleur, mais je ne vais pas menacer mon bonheur.

Une fois qu’ils ont tous les deux réalisé à quel point ils étaient malheureux, Geneviève a finalement expliqué ce qu’elle ressentait. “Hier, j’ai réalisé que je tombais amoureuse de toi et c’est pourquoi je voulais avoir une conversation et passer du temps seule”, a-t-elle dit à Aaron. “Je voulais que tu veuilles ressentir la même chose et quand je t’ai apporté mes émotions et que tu as réagi comme tu l’as fait… c’était la façon dont tu me parlais.”

Heureusement, Aaron était sur la même page. “C’est une grande chose et c’est effrayant”, a-t-il admis. “J’ai beaucoup de sentiments très profonds qui sont difficiles à exprimer. Tu es devenu si proche de moi et les choses que tu fais peuvent me blesser profondément à cause de tout ce que tu comptes pour moi. Je tombe amoureux de toi aussi. Je ne veux pas que tu partes. Il vaudrait mieux que tu restes. En fin de compte, Geneviève a décidé de rester, et tout allait bien… pour l’instant.