Genève sollicite des commentaires dans le cadre d’une enquête communautaire – Shaw Local

Les Genevois et les acteurs de la communauté peuvent contribuer à façonner l’orientation future de la ville en participant à l’enquête en ligne 2023.

Selon un communiqué de presse de la ville, les résultats de l’enquête guideront le conseil municipal dans la détermination des priorités, l’amélioration des services et la mise à jour du plan stratégique 2025 de la ville.

Tous les résidents recevront une carte postale à la mi-septembre avec une invitation numérique à participer à l’enquête communautaire et sont encouragés à utiliser l’invitation pour partager leurs commentaires.

Les personnes qui possèdent une entreprise, fréquentent une école ou visitent fréquemment Genève peuvent accéder le sondage sur le site Internet de la ville à www.geneva.il.us.

Les participants à l’enquête se prononceront sur une variété de sujets, notamment la qualité de vie, la gouvernance, les communications, les services municipaux, les zones commerciales de Genève, la gestion de l’environnement et bien plus encore. Les réponses aideront à déterminer les priorités et à mettre à jour le plan stratégique de la ville.

L’enquête, qui peut être complétée en 10 minutes environ, se termine le dimanche 1er octobre.

En complément de l’enquête, le public peut partager son retour d’expérience avec la ville sur une carte interactive ou laisser un court témoignage vidéo sur l’actualité de la ville. page Web de l’enquête communautaire.

Les résultats préliminaires du sondage seront partagés lors d’une réunion conjointe entre le comité plénier et le comité consultatif du plan stratégique de la Ville en octobre. Le comité consultatif du plan stratégique intégrera les données et les commentaires du public pour identifier et classer les priorités communautaires dans le cadre de ses travaux de mise à jour du plan stratégique de la ville. Les commentaires du public obtenus grâce à ce processus aident le conseil municipal et le personnel municipal à élaborer un budget qui adopte les objectifs du plan stratégique et fait progresser les priorités de la communauté pour l’année à venir.

Pour plus d’informations sur l’enquête, contactez l’administrateur adjoint de la ville de Genève, Ben McCready, par e-mail à [email protected]. En apprendre davantage sur Le Plan stratégique de Genève 2025visitez le site Internet de la ville.