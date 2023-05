Genève s’estompe en seconde mi-temps, atterrit au 4e rang de l’État – Shaw Local

PEORIA – L’équipe masculine genevoise de basket-ball peut se porter garante de son travail.

La défaite 63-42 de samedi contre Bolingbrook dans le match pour la troisième place de l’IHSA Classe 4A a été dévolue à Genève à plusieurs niveaux, mais les Vikings ont assuré leur place dans l’histoire du programme bien avant d’être salués par leurs fans dans les derniers instants et lors de la présentation de leurs médailles.

Genève (30-5) a terminé à égalité pour le plus grand nombre de victoires en une seule saison dans l’histoire du programme avec l’équipe 1962-63, la dernière équipe des Vikings à progresser dans le sud de l’État.

« Je pense que beaucoup de gens ne voulaient pas que nous sortions de notre propre régional », a déclaré l’entraîneur genevois Phil Ralston. « Jusqu’à présent, nous sommes allés aussi loin que nous l’avons fait, je ne pourrais pas être plus fier. »

Genève menait, 19-15, à la mi-temps, mais pataugeait en seconde période, Ralston et les joueurs convenant que la fatigue – peut-être aussi bien mentale que physique – avait joué un rôle.

« Les chiffres le disent », a déclaré l’arrière-garde genevois Daniel Santacaterina. « Je pense que nous nous sommes juste un peu perdus. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’ils ont fait. … Nous nous sommes battus un peu. Nous avions juste besoin de respirer profondément et de jouer comme nous le faisons habituellement, mais cela n’a pas été le cas. arriver. »

Bolingbrook a pris le contrôle au troisième quart alors que la presse des Raiders dérangeait régulièrement les Vikings. Les Raiders ont dominé les Vikings dans le quart, 20-9, pour prendre une avance de 35-28 avant le quatrième.

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là pour Genève. Les Raiders se sont rendus sur la ligne des lancers francs 33 fois en seconde période après avoir échoué à tenter un seul lancer franc en première mi-temps.

« Ce n’est pas qu’ils ont abandonné ou abandonné. Ils ont mis tout ce qu’ils avaient jusqu’au bout », a déclaré Ralston à propos de ses joueurs. « Merci à Bolingbrook de nous avoir ajouté ce niveau de pression, d’avoir changé le jeu, et nous n’avons tout simplement pas pu répondre. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le faire, mais c’est arrivé comme ça. »

La nuit a pris une tournure moche au quatrième quart lorsque le centre junior Loudon Vollbrecht, après avoir raté un lancer franc, a mis en évidence son passé de footballeur dans une mêlée pour le rebond offensif qui a tourné mal. Il a dû être retenu par ses coéquipiers après avoir été séparé de la pile, et une fois que les arbitres ont réglé les conséquences, Vollbrecht a été expulsé.

Les lancers francs techniques qui ont suivi ont donné l’avantage aux Raiders, 45-31, avec 4:38 à jouer dans le match.

De manière inhabituelle, Genève est allé 7 en 18 depuis la ligne des lancers francs dans le match, avec le 0 en 5 de Vollbrecht montrant sur la ligne – et une deuxième mi-temps difficile lors de la défaite en deux points en demi-finale de vendredi contre Normal – contribuant sûrement à l’esprit hargneux du junior.

« Évidemment, je pense qu’une partie de cela était une certaine frustration », a déclaré Ralston. « C’est comme ça. Il va falloir s’en occuper. Je ne suis pas forcément d’accord avec le [ejection] mais ce n’est pas à moi de décider. »

Bolingbrook (25-7) a présenté un score équilibré, mené par la recrue de l’État du Colorado Prentiss Nixon (15 points), et les Raiders ont dépassé Genève, 29-23 – une catégorie que les Vikings dominent habituellement.

« J’ai mis au défi nos gars au début du match que la chose la plus facile à faire serait simplement de traverser et de remporter le premier trophée de basket-ball masculin de l’histoire de l’école », a déclaré l’entraîneur de Bolingbrook, Rob Brost. « Ce serait la chose la plus facile à faire, mais la bonne chose à faire est de jouer correctement et de gagner et d’obtenir la troisième place, et de sortir d’ici avec le trophée de la troisième place. À la mi-temps, je les ai remis au défi avec la même chose. , et à leur crédit, ils ont répondu comme ils l’ont fait toute la saison. »

Avec une atmosphère typiquement tamisée dans l’arène pour un match pour la troisième place, Ralston a exhorté le banc de Genève à se redresser juste avant le basculement du match. Ensuite, Nate Navigato, hors pair senior de Genève, a donné à ses coéquipiers de quoi se réjouir, marquant neuf points dans les 3 1/2 premières minutes du match.

Pour la deuxième nuit consécutive, Navigato (15 points) a été le seul Viking à marquer à deux chiffres, mais les Raiders ont défendu le meilleur marqueur de tous les temps de Genève bien après son début torride. Il faisait partie d’un groupe d’habitués remplacés dans les dernières étapes et a regardé les derniers instants avec une serviette drapée sur la tête.

Vollbrecht a marqué huit points pour aller avec sept rebonds et le garde senior Pace Temple a ajouté six points pour une équipe genevoise qui a éliminé cinq adversaires avec plus de 20 victoires sur son chemin vers Peoria.