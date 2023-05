Genève retient St. Charles East – Shaw Local

ST. CHARLES – Corey Campbell a balayé à gauche avec un transfert de Nolan Possley dans la dernière minute du match de vendredi et, pour la première fois depuis la première mi-temps, avait l’air capricieux.

Il a simulé un mouvement dans un sens puis est revenu dans un autre, tout en attendant que Possley s’ouvre librement sur la ligne de côté droite pour une improbable quatrième conversion vers le bas.

Son coéquipier de St. Charles East, Andrew Gomez, s’est précipité vers l’avant pour une courte passe de pelle, mais un appel d’attente a rendu sa réception sans objet. Conduisant une fois de plus sur le territoire genevois, les Saints ont gaspillé leur dernière chance et ont laissé les Vikings souffler avec une victoire 13-6 vendredi pour ouvrir la saison.

« Wow », a déclaré le sécurité genevois Michael Santacaterina. « Nous savions qu’East allait faire quelques jeux, mais nous devions simplement garder la tête haute, garder notre intensité et continuer à les attaquer. »

Les fournitures de tout ce qui précède se sont répandues en première mi-temps, la défense des Vikings limogeant Possley cinq fois et forçant un échappé qui a conduit à leur premier score.

Soutenu à l’intérieur de sa propre ligne de 10 verges avec 2:17 à jouer dans le quart d’ouverture, East a raté un échange instantané sur le 6 sur lequel le plaqueur défensif des Vikings Frank Boenzi est tombé en alerte. Boenzi est resté dans le match en tant que défenseur du bloc jumbo de l’équipe, deux bouts serrés, protégeant le quart Brandon Beitzel assez longtemps pour qu’il trouve Connor Quinn pour un touché de 8 verges.

Ces types de jeux sont les seules fois où Boenzi, un senior, sera du côté d’un signaleur. L’espoir universitaire émergent, qui a combattu le mono lors de la course des Vikings au match de championnat d’État IHSA Class 7A l’année dernière, a enregistré deux sacs en première mi-temps et de nombreuses pressions le reste du chemin au tacle défensif.

« J’étais excité d’être ici », a déclaré Boenzi. « Qu’y a-t-il d’autre à faire ? Je voulais juste m’y mettre et montrer à tout le monde que je suis de retour.

Ses coéquipiers genevois ont partagé ce sentiment même si seulement cinq partants reviennent de l’équipe 13-1 de 2008. L’un d’eux, Santacaterina, portait le sous-vêtement Superman du porteur de ballon Michael Ratay pendant le match, le qualifiant de l’une de ses mains les plus prisées. -me-downs après.

Santacaterina et Jay Graffagna chercheront à combler le vide laissé par Ratay – qui a assisté au match de vendredi – et tous deux l’ont imité à tour de rôle. La meilleure impression: la course de 43 verges de Graffagna lors du premier snap de Genève au deuxième quart, une course qui a mené les Vikings au 10 des Saints et a préparé la passe de Beitzel à Jack Delabar deux jeux plus tard.

East a traîné, 13-0, et a eu du mal à établir de la cohérence contre la défense des Vikings.

« Ils nous bottaient les fesses, ils nous battaient sur place », a déclaré le nouvel entraîneur des Saints Mike Fields, qui a quitté Genève au printemps dernier après 10 ans comme assistant de Rob Wicinski. « Mais nos enfants ont beaucoup de fierté et ils ont répondu en seconde période, je pensais et j’ai beaucoup mieux joué. »

Toujours en faveur de la course, East a gagné beaucoup plus de terrain après l’entracte derrière les seniors Matt Payne et Campbell. Les hôtes ont cassé le jeu blanc de Genève avec 6:34 à jouer au troisième quart lorsque Payne a marqué sur une course de 25 verges qui est restée en vie lorsqu’il a rebondi sur le 10 des Vikings.

Une tentative bâclée de point après a égalé celle de Genève et a mis le match à la marge finale.

East a commencé quatre de ses cinq entraînements en seconde période à l’intérieur du territoire des Vikings, mais n’est reparti qu’avec le touché de Payne.

Boenzi a perturbé le dernier essai des Saints sur les 37 de Genève en quatrième et quatrième.

« Il a repoussé Possley et l’a étouffé », a déclaré Campbell. « Je n’avais nulle part où jeter. »