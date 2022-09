Genève poursuivie en justice pour refus de zonage d’une tour cellulaire en pin Verizon de 100 pieds – Shaw Local

GENÈVE – TowerNorth Development LLC a déposé une plainte fédérale contre la ville de Genève pour son refus le mois dernier d’un amendement de zonage pour autoriser une tour cellulaire Verizon Wireless de 100 pieds au 1800 W. State St., demandant à un juge d’ordonner à la ville d’approuver sa demande de zonage.

TowerNorth, qui développe, possède et exploite une infrastructure sans fil, a également déposé la demande de zonage au nom de Verizon Wireless.

La tour devait être déguisée en pin avec de fausses branches. Il a été demandé d’être sur deux parcelles des 7,53 acres qui font partie d’un bed and breakfast local et d’un lieu de mariage, Oscar Swan Country Inn.

La plainte modifiée de 29 pages a été déposée le 9 septembre devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois.

Un message vocal et un message pour le procureur de la ville sollicitant des commentaires n’ont pas été renvoyés.

Le procès allègue que le rejet unanime du conseil municipal était illégal, en ce qu’il «viole la loi fédérale sur les télécommunications de 1996, telle que modifiée… et a droit à une ordonnance enjoignant à la ville d’accéder à la demande de TowerNorth pour l’installation proposée».

Le procès allègue que les dispositions de la loi sur les télécommunications limitent l’action des gouvernements étatiques ou locaux, ce qui interdirait le service sans fil.

Verizon a déclaré dans la demande qu’elle avait besoin d’une nouvelle installation pour améliorer la couverture et combler une lacune dans le service dans la zone de State Street, Randall Road, Geneva Commons et la zone commerciale et résidentielle environnante.

Le procès cite qu’il y a plus de 400 millions d’abonnés au téléphone portable et qu’avec l’augmentation de l’utilisation, “les installations de communication sans fil sont de plus en plus surchargées par le trafic réseau – à la fois la voix et les données – ce qui entraîne une réduction de la portée effective des communications entre les appareils sans fil portables et une installation donnée. .”

Pour fournir un service sans fil fiable, il faut une couverture de site cellulaire qui doit se chevaucher dans un modèle de grille, et Verizon a déterminé que l’écart à Genève était important, selon le procès.

Le site d’Oscar Swan était à plus de 100 pieds de la maison la plus proche et a été choisi pour ne pas interférer avec le développement futur du site, selon le procès.

Étant donné que la zone de la tour proposée était un développement d’unité planifié qui ne permet pas d’utilisations spéciales, le personnel de la ville a indiqué que la demande de TowerNorth devrait chercher à modifier le Blackberry PUD, ainsi qu’une demande d’utilisation spéciale pour la tour, le procès déclaré.

En fin de compte, les commissaires à l’urbanisme et au zonage ont voté à l’unanimité de ne pas recommander l’approbation de la demande de TowerNorth.

Entre autres affirmations, le procès allègue qu’il n’y avait aucune preuve substantielle pour soutenir que la tour, déguisée en pin, serait une “horreur visuelle”.

“Un refus basé sur une conclusion qui n’est pas autorisée ou requise par la législation locale applicable ne peut être étayé par des preuves substantielles”, a déclaré le procès. « De plus, si les termes d’une ordonnance locale permettent à une municipalité de refuser un permis sur la base de preuves moins que substantielles, ou d’aucune preuve du tout, et qu’un permis est refusé sur cette base, le dossier manquerait de preuves substantielles pour justifier la décision. ”