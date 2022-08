Genève... mon genre de ville – Shaw Local

Quand avez-vous jeté un coup d’œil à Genève pour la dernière fois ? Genève, la ville a élu année après année la meilleure ville pour vivre autre que la vôtre dans le “Best of the West” de West Suburban Living. Dans le cadre des « Best of the Fox Readers’ Choice Awards » du Kane County Chronicle, Genève a été élue meilleur quartier commerçant du centre-ville.

Les entreprises se sont développées. Certains dans leurs propres emplacements, certains dans des emplacements plus grands. De nouveaux restaurants et commerces ont ouvert dans le centre-ville et les communes genevoises.

Saviez-vous que bon nombre de nos magasins et restaurants appartiennent à des intérêts locaux ? Rencontrez les propriétaires car ils donnent des conseils utiles avec le sourire. Génération après génération croit toujours en un excellent service client.

Achetez ce cadeau parfait et unique dans plus de 100 boutiques spécialisées. Découvrez la diversité culinaire de Genève en dégustant des plats signatures dans l’un de nos délicieux restaurants. Snack sur des chocolats faits à la main appétissants et des friandises faites maison. Dîner à Genève est plus qu’un repas, c’est une expérience à vivre.

Vivre à proximité ne vous empêche pas de vous faire dorloter ou de vous faire plaisir à Genève. Planifiez une escapade loin du quotidien. Choisissez entre un hébergement économique de première classe et un hébergement de luxe offrant style et confort. Restaurez-vous et réapprovisionnez-vous dans l’un des nombreux salons et spas du centre-ville offrant de nombreux services de beauté et de relaxation.

Genève a non seulement d’innombrables endroits et possibilités pour faire du vélo, courir ou marcher, mais les vues spectaculaires que vous obtenez sont un bonus supplémentaire.

Et les événements ! Genève regorge d’événements. Deux ce mois-ci se concentrent sur les voitures de toutes formes, marques et tailles. Les salons de l’automobile de Genève se poursuivent les jeudis soirs de 18h à 20h derrière le palais de justice du centre-ville. Le 28 août, le Concours d’élégance de Genève débutera de 10 h à 16 h sur Third Street.

Visite genevachamber.com pour savoir où manger, boire, faire du shopping, jouer et rester !

La Fête de la Vigne arrive

Du 9 au 11 septembre, Festival of the Vine revient, mais c’est dans un nouvel endroit. Toutes les saveurs, le plaisir et la nourriture que vous attendez avec impatience seront désormais dans les rues James et South Fourth, qui s’étendront jusqu’à Fifth Street. La sécurité est toujours une priorité lors de la planification de festivals et traverser State Street pendant le festival est devenu dangereux au fil des ans. Plus d’informations seront dans la colonne de septembre et mises à jour sur genevachamber.com. Nous avons hâte d’accueillir l’automne avec vous tous le mois prochain!