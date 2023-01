Genève mise sur le développement économique en 2023 – Shaw Local

GENÈVE – Le maire Kevin Burns a déclaré que 2023 à Genève devrait voir plus de développement économique comme l’un des cinq principes de son plan stratégique qui comprend également une gouvernance solide, la gérance de l’environnement, d’excellents services municipaux et une qualité de vie.

“Nous aborderons 2023 avec fidélité aux cinq principes de notre plan stratégique”, a déclaré Burns. « Et spécifiquement pour chacun de ces cinq piliers, nous continuerons à fonctionner de manière transparente et à être axés sur les citoyens et les entreprises. Nous poursuivrons activement les opportunités de développement économique, y compris, mais sans s’y limiter, le plan directeur du sud-est, en construisant notre parc d’activités. »

Des opportunités de développement intercalaire sont également à l’horizon pour l’année prochaine, telles que l’ancienne propriété Cetron au 7 Richards Street et le site Mill Race Inn, a-t-il déclaré.

“En outre, nous continuerons à faire progresser les politiques environnementales qui contribuent à faire de Genève un leader en matière de durabilité, d’adaptation et de résilience”, a déclaré Burns.

La priorité pour de nombreux membres du conseil municipal sera un plan d’amélioration des installations «complet et attendu depuis longtemps», a déclaré Burns.

En ce qui concerne les questions de qualité de vie, Burns a déclaré que la ville poursuivrait ses efforts “pour garantir que notre communauté reste inclusive, accueillante et réactive envers nos résidents, nos entreprises et nos invités”.