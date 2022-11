Genève met en lumière les petites entreprises samedi 26 novembre – Shaw Local

GENÈVE – En vue de la saison des achats des Fêtes, le maire de Genève, Kevin Burns, a publié une proclamation reconnaissant le 26 novembre comme le samedi des petites entreprises.

La distinction pour le samedi après Thanksgiving vise à soutenir les petites entreprises, car le Black Friday a tendance à s’adresser aux grands magasins. La proclamation publiée par Burns lundi soir reconnaît que 32,5 millions de petites entreprises sont responsables de 62 % des nouveaux emplois créés depuis 1995.

Mais les commerçants du centre-ville de Genève étendent la promotion au-delà du Small Business Saturday, en proposant un Shop Local Challenge du Black Friday à la veille de Noël, a déclaré l’organisatrice Jennifer Kay de Jennifer Kay Photography.

«Le principe est que les acheteurs viendront en ville et feront leurs achats de vacances et publieront des photos d’eux-mêmes sur Instagram et Facebook dans les magasins en utilisant le hashtag #shopgenevail2022 pour être inscrits pour gagner des prix hebdomadaires des commerçants et des restaurants ainsi qu’un prix de panier à la fin », a écrit Kay dans un e-mail.

Les commerçants et les restaurants ont une date limite du 18 novembre pour s’inscrire.

Les participants feront don de deux articles – un pour être un prix dans les cadeaux hebdomadaires et un pour faire partie d’un gros panier de prix à la fin. Les prix hebdomadaires seront récupérés dans les entreprises et les prix du panier devront être déposés au bureau de la chambre avant le 19 décembre.

Le gagnant du panier du grand prix sera choisi après Noël.