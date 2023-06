Genève hisse le drapeau arc-en-ciel de la fierté – Shaw Local

GENÈVE – Les responsables de la ville et les supporters ont hissé le drapeau arc-en-ciel de la fierté le 1er juin devant l’hôtel de ville de Genève.

Le maire de Genève, Kevin Burns, a proclamé juin mois de la fierté dans la ville le 15 mai, et le conseil municipal a voté pour l’approuver.

Le proclamation déclare que la ville reconnaît que juin est le mois de la fierté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexuée et asexuée – LGBTQUIA +, observé par une cérémonie de lever du drapeau.

« Le drapeau arc-en-ciel est largement reconnu comme un symbole de fierté, d’inclusion et de soutien aux mouvements sociaux qui défendent les personnes LGBTQUIA+ dans la société… et les personnes LGBTQUIA+ ont eu un impact incommensurable sur les succès culturels, civiques et économiques de notre pays », selon la proclamation. .

Le drapeau arc-en-ciel de la fierté a été hissé jeudi à Genève en reconnaissance de juin comme mois de la fierté dans la ville. (Photo fournie par le maire Kevin Burns)

Il indique également que si la société dans son ensemble soutient de plus en plus l’égalité LGBTQUIA+, « il est essentiel de reconnaître que le besoin d’éducation et de sensibilisation reste vital pour mettre fin à la discrimination et aux préjugés ».

La ville de Genève s’engage donc à soutenir l’égalité LGBTQUIA+.

« Cette nation a été fondée sur le principe que chaque individu a une dignité et une valeur infinies et la ville de Genève appelle les habitants de cette commune à adopter ce principe et à travailler pour éliminer les préjugés partout où ils existent », selon la proclamation.