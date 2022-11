Genève envisage un plan qui pourrait mener à un projet TIF de 1,4 million de dollars – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins de Genève ont approuvé une résolution pour une proposition de redéveloppement qui pourrait impliquer jusqu’à 1,4 million de dollars en financement par augmentation d’impôts pour un développement commercial et résidentiel sur le côté est de la ville.

L’administrateur de la ville, Stephanie Dawkins, a déclaré que l’approbation de la résolution en tant que comité plénier du 7 novembre n’est pas l’accord final.

“La résolution est juste une sorte de dire que nous sommes ouverts au concept”, a déclaré Dawkins. “Nous comprenons quelles seront les dépenses probables pour la participation du public, mais nous savons que nous devons affiner ces détails.”

Great Western Flooring propose de réaménager 122 E. State St. et 130 E. State St., un site vacant de trois quarts d’acre, pour construire un immeuble à usage mixte de 20 000 pieds carrés de trois étages avec 6 000 pieds carrés d’espace commercial au premier étage. La majeure partie de l’espace commercial sera un centre de conception pour le secteur des revêtements de sol. Douze appartements, six chacun, seraient situés aux deuxième et troisième étages.

Great Western Flooring, sous le nom d’Emerald RE Holdings LLC, est prêt à acheter le site et à investir près de 7,4 millions de dollars dans son développement, ont déclaré des responsables.

Estimations préliminaires des coûts de Great Western Flooring pour un espace commercial de 6 000 pieds carrés avec 12 appartements au 122 E. State St. et 130 E. State St., Genève. (Image fournie par la ville de Genève)

La société demande également un partenariat public-privé via le district de financement des augmentations d’impôts pour combler un écart de coûts de 1,4 million de dollars, a déclaré la directrice du développement économique, Cathleen Tymoszenko.

«Nous reconnaissons que l’écart a été identifié à ce niveau. … Nous établissons un cadre pour aller de l’avant », a déclaré Tymoszenko. « Nous voyons si tout se passe bien – dans deux mois, trois mois – nous revenons avec un accord de réaménagement pouvant atteindre 1,4 million de dollars. Et tout le reste est présenté de manière similaire à ce que nous avons vu ce soir, qui sera pris en charge.

Great Western Flooring demande jusqu’à 1,4 million de dollars en fonds TIF liés aux coûts de préparation du site, aux mises à niveau des services publics et à la gestion des eaux pluviales. (Image fournie par la ville de Genève)

“Une propriété sous-utilisée”

Les coûts extraordinaires du projet sont liés au travail effectué par le propriétaire actuel pour assembler le site et le préparer, a déclaré Tymoszenko.

« Et il y a les mises à niveau des services publics. Il y a des extensions importantes qui doivent être faites pour l’électricité, les égouts pluviaux et l’eau », a déclaré Tymoszenko. « Et puis il y a la gestion des eaux pluviales, qui n’a pas été faite pour ces sites auparavant. L’assistance du TIF est donc demandée pour combler cet écart.

Un TIF, ou district de financement des augmentations fiscales, est un outil de développement économique qui consacre les revenus de la taxe de vente et les revenus supplémentaires de la taxe foncière générés dans le district pour payer les améliorations.

Les dépenses admissibles sont l’acquisition, les travaux sur le site, les frais de servitude hors site et les honoraires professionnels, a-t-elle déclaré.

La proposition est conforme aux directives du TIF lors de sa création en 2016, a-t-elle déclaré.

“L’argent qu’ils généreraient grâce au développement rembourserait l’investissement”, a déclaré Tymoszenko. «Cela répond vraiment à nos objectifs et c’est aussi une entreprise locale et cela augmente l’emploi, cela nous aide à remplacer l’infrastructure publique, améliore le paysage de rue. … Et, bien sûr, il s’agit de redévelopper une propriété sous-utilisée.

La directrice Cathleen Tymoszenko a expliqué pourquoi les responsables devraient approuver le plan conceptuel, afin que Great Western Flooring puisse aller de l’avant et affiner sa proposition pour d’autres actions. (Image fournie par la ville de Genève)

Un autre avantage est que la localisation d’une propriété commerciale et résidentielle combinée à cet endroit en fait une transition entre les utilisations commerciales et résidentielles existantes déjà présentes, a déclaré Tymoszenko.

Projet similaire à Naperville

Steve Chirico, propriétaire et fondateur de Great Western Flooring, et Joshua Voit, membre de l’équipe de développement, ont déclaré aux échevins qu’ils avaient réalisé un projet similaire à Naperville, un usage mixte avec un commerce au premier étage avec une salle d’exposition et un résidentiel au-dessus.

“Pourquoi ce site – nous pensons – a du sens?” dit Voit. « Du point de vue de l’utilisation mixte, nous envisageons des utilisations commerciales au nord sur State Street. Au sud, on voit du développement résidentiel. De notre point de vue, la façade de State Street fonctionne très bien pour le commerce de détail.

Mis à part l’utilisation mixte, a déclaré Voit, la possibilité de marcher de cet endroit au centre-ville de la ville “est incroyable”.

“C’est un endroit parfait pour cette sensation d’utilisation mixte gratuite”, a déclaré Voit.

Les responsables de la ville énumèrent les prochaines étapes si le projet Great Western Flooring s’avère viable. (Image fournie par la ville de Genève)

Great Western Flooring avait auparavant un magasin à Genève pendant plus de 10 ans et est actuellement situé à Saint-Charles, a déclaré Chirico.

Entreprise familiale, elle compte 20 employés et est considérée comme une entreprise de destination, a déclaré Chirico.

“Nous existons depuis 1988”, a déclaré Chirico. « Les gens viendront nous voir pour nos produits parce que nous avons des produits exclusifs. … Nous sommes une entreprise à très faible trafic. Nous ne générons pas beaucoup de clients chaque jour… c’est juste la nature de notre entreprise. Chaque billet est un billet haut de gamme.

Chirico a estimé 20 à 30 clients au maximum un jour donné, il n’a donc pas beaucoup de besoins de stationnement.

« Nous sommes un centre de design. Nous n’avons aucun bruit. Nous n’avons pas d’odeurs. Pas d’éclairage. Nous ne sommes pas ouverts tard. Pas de livraisons. Pas de trafic. Très peu de trafic de stationnement a besoin », a déclaré Chirico. « C’est un très bon choix pour une entreprise de quartier. Cela a très bien fonctionné à Naperville. Mais je pense que c’est un site encore meilleur. C’est plus proche du centre-ville. »

L’autre espace commercial serait loué à des entreprises connexes, telles que l’ébénisterie, a-t-il déclaré.

“Coche les cases”

Les défis liés au site lui-même et à la collaboration avec le ministère des Transports de l’Illinois sont à l’origine de la demande d’assistance, a déclaré Chirico.

“Nous aurons besoin d’aide si nous voulons que cela fonctionne”, a-t-il déclaré.

L’échevin du premier quartier, Michael Bruno, a déclaré qu’il soutenait la proposition.

“Nous ne faisons pas d’investissements pour l’entreprise, nous les faisons pour la propriété”, a déclaré Bruno. “Il coche les cases pour moi en ce qui concerne la façon dont nous utilisons les fonds TIF. … J’ai assez aimé ce que vous avez présenté jusqu’à présent. Je suis d’avis de laisser cela passer au niveau suivant.

Les échevins ont demandé aux promoteurs d’inclure deux logements abordables parmi les 12 proposés.

Le maire Kevin Burns a salué la volonté de l’entreprise d’investir dans la ville.

“Geneva est flattée que Great Western Flooring ait confiance en notre communauté et soit prête à investir des millions de dollars le long du corridor d’East State Street non seulement pour améliorer les perspectives du corridor, mais aussi pour élever sa place dans notre communauté”, a déclaré Burns.