Genève déclare juin mois de la fierté, marque la journée de sensibilisation à la violence armée et désigne la semaine de sensibilisation à la navigation de plaisance – Shaw Local

GENÈVE – Genève a déclaré juin Mois de la fierté, tout en marquant le 2 juin comme Journée de sensibilisation à la violence armée dans la ville et en marquant la Semaine nationale de la sécurité nautique

Le maire de Genève, Kevin Burns, a annoncé les proclamations et elles ont été approuvées lors de la réunion du conseil municipal du 15 mai.

Caleb Anderson s’est exprimé devant le conseil municipal au nom de Belong: Fox Valley sur la reconnaissance que Genève accorde à la communauté LGBTQ+. Anderson a remercié Burns d’avoir « soutenu tout le travail que nous avons fait pour essayer de rassembler la communauté ».

Anderson a déclaré que de telles actions sont importantes pour soutenir les jeunes de la communauté.

« Le simple fait de hisser le drapeau, de dire que vous existez, ce mois-ci est important – peut sauver des vies », a déclaré Anderson.

Pendant ce temps, Lauren Kunstler, membre de Kane et Kendall Moms Demand Action, et administratrice nouvellement élue de la Bibliothèque publique de Genève, a déclaré que les gens portaient de l’orange pendant le premier week-end de juin « pour s’unir dans le travail visant à mettre fin à la violence armée ». Elle a cité des statistiques selon lesquelles 120 personnes dans le pays sont tuées par des armes à feu chaque jour et qu’aux États-Unis, elles représentent la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents.

« Nous honorons les survivants par l’action, et attirer l’attention sur cette crise de santé publique est l’un des moyens de montrer notre soutien », a déclaré Kunstler.

Rachael Albers, une résidente de Genève, qui a déclaré être membre de Moms Demand Action et Here 4 The Kids, a accusé l’industrie des armes à feu de « glamouriser et de romantiser les armes à feu avec un accent particulier sur les jeunes ».

Albers a recommandé un livre intitulé « The Gunning of America: Business and the Making of American Gun Culture » par Pamela Haagpour aider à changer la conversation nationale sur les armes à feu.

« Nous ne pouvons rien faire », a déclaré Albers. « Il est temps de (prendre) nos pensées et nos prières et de les transformer en action. »

Le conseil municipal a également approuvé une proclamation faisant la promotion de la sécurité nautique.

Louis De Martelly, ancien commandant de la flottille de la US Coast Guard Auxiliary, stationné à Bolingbrook, a parlé de l’importance de la sécurité nautique. Il a déclaré que plus de 100 millions de personnes en profitaient pour se divertir.

« Les gens vont à l’eau et passent du temps ensemble, font de la voile, du canotage et de la pêche », a déclaré De Martelly. « La sécurité nautique commence par la préparation. La Garde côtière estime que l’erreur humaine est à l’origine de la plupart des décès grâce aux procédures de base de sécurité nautique.

Cela inclut d’avoir du matériel de communication, de porter des gilets de sauvetage et de rester sobre pendant la navigation, a déclaré De Martelly.

« Nous enseignons une douzaine de cours de sécurité nautique et des vérifications gratuites de sécurité nautique », a déclaré De Martelly.

La semaine précédente, a déclaré De Martelly, des volontaires ont effectué 88 contrôles de sécurité nautique au lac Shabbona.

Aux États-Unis, 650 personnes en moyenne meurent chaque année dans des accidents liés à la navigation de plaisance, dont 75 % par noyade, a-t-il déclaré.

« La grande majorité est causée par une erreur humaine et un manque de jugement – et non par l’équipement du bateau ou des facteurs environnementaux », a déclaré De Martelly. « Le nombre important de plaisanciers qui ont perdu la vie par noyade chaque année seraient en vie aujourd’hui s’ils avaient porté leur gilet de sauvetage. .”