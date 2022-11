Genève D-304 OK prélèvement provisoire de près de 96,4 millions de dollars – Shaw Local

GENÈVE – Le conseil scolaire du district 304 de Genève a approuvé lundi un prélèvement provisoire de près de 96,4 millions de dollars, une augmentation de 3,24% ou 2,4 millions de dollars par rapport au prélèvement de 94 millions de dollars de l’année précédente.

Un prélèvement est ce que les organismes fiscaux demandent à percevoir dans les impôts fonciers en fonction de ce dont ils ont besoin et de la valeur imposable égalisée de la propriété dans le district. Les districts fiscaux déposent leurs demandes de prélèvement auprès du comté, qui collecte les impôts et les étend aux organismes fiscaux.

“Une maison d’une valeur marchande de 370 000 $ verrait une augmentation estimée de 152 $ de la part du district scolaire dans la facture fiscale”, a déclaré le surintendant adjoint des affaires, Todd Latham, dans un e-mail.

Selon La présentation de Latham lors de la réunion.

Latham a déclaré que 81,5 millions de dollars de la taxe sont plafonnés par la loi sur la limitation de l’extension de l’impôt foncier. Connu sous le nom de plafond fiscal, il permet une augmentation par rapport au prélèvement de l’année précédente soit de l’indice des prix à la consommation urbain, soit de 5 %, selon la valeur la moins élevée.

L’IPC-U était de 7,1% en décembre 2021, a déclaré Latham. Il n’y a pas eu d’IPC-U de 5 % depuis la création de PTELL en 1991 jusqu’à cette année, selon la présentation des prélèvements de Latham.

La première année de nouvelle construction est également en dehors du plafond fiscal, donc, inclus dans le prélèvement est de 14,3 millions de dollars en nouvelles constructions commerciales, industrielles et résidentielles, a déclaré Latham.

Les obligations, les intérêts et les obligations en espèces sont également en dehors du plafond fiscal.

Le prélèvement du district, comme son budget, est divisé en fonds nommés pour leurs fonctions, telles que l’éducation, les opérations et l’entretien, le transport, la retraite municipale et les obligations et intérêts, selon la présentation.

Le conseil a tenu une audience sur la vérité en matière de fiscalité lundi soir, mais aucun membre du public n’a pris la parole.

Dans le cadre d’une nouvelle loi, Latham a également divulgué les soldes de trésorerie de réserve du district de tous ses fonds au 30 septembre 2022, soit près de 94 millions de dollars.

“Ce n’était pas nécessaire avant cette année”, a déclaré Latham.

La prochaine étape sera un avis d’audience publique pour adopter le prélèvement pour l’année d’imposition 2022 lors de la réunion du conseil scolaire du 12 décembre, a-t-il déclaré.