Genève D-304 demande au juge d’abandonner les poursuites affirmant que les autorités n’ont pas arrêté l’intimidation d’un élève autiste – Shaw Local

GENÈVE – Le district 304 de Genève a demandé à un juge fédéral de rejeter une action en justice pour droits civils alléguant que les autorités avaient permis à un élève autiste d’être victime d’intimidation pendant une longue période malgré les nombreuses demandes d’aide de ses parents.

Le district a contesté dans les documents déposés au tribunal plus tôt ce mois-ci qu’il avait agi intentionnellement sur la base du handicap du garçon ou qu’il avait refusé de fournir une modification raisonnable ou que ses règles avaient un impact disproportionné sur les personnes handicapées.

« Le simple fait qu’une personne handicapée ait été victime d’intimidation n’oblige pas, sans plus, à conclure que l’intimidation était fondée sur [the person’s] handicap », selon le dossier du district.

La dernière réponse du district au procès, déposée le 6 janvier, affirmait que, entre autres lacunes, “toujours absent (de la plainte) tout raisonnement conjonctif quant à la manière exacte dont les faits du demandeur établissent une violation de l’une des lois étatiques et fédérales. que le demandeur insiste sur le fait qu’ils ont été clairement violés. »

Le dossier du district a également fait valoir que la plainte est dépourvue de faits démontrant que le district n’a pas fourni d’aménagement raisonnable, “car il n’est requis que” lorsque cela est nécessaire pour éviter la discrimination fondée sur un handicap “.”

Le père d’un ancien élève du Geneva Middle School South a intenté une action en justice en août devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois, alléguant que le district avait violé la loi sur les Américains handicapés, une procédure régulière en vertu du 14e amendement et un harcèlement illégal présumé en vertu de la réadaptation. Loi.

En plus du district, la plainte de 51 pages a également désigné le directeur du Geneva Middle School South Terry Bleau et le directeur adjoint Daniel Jones comme accusés, alléguant que leur inaction a entraîné chez le garçon « à la fois des dommages physiques et, plus important encore, des dommages mentaux / psychologiques ». .”

Le stress causé par l’intimidation a provoqué chez le garçon une anxiété sévère, des maux d’estomac, des maux de tête, des vomissements, des douleurs à la poitrine, des explosions émotionnelles, un lavage excessif des mains “au point que la peau se détachait de ses mains”, et le stress a amené la mère du garçon à avoir un accident vasculaire cérébral le 5 octobre 2021, selon le procès.

En plus de l’autisme, le garçon souffre d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, d’un trouble anxieux et d’un handicap physique qui affecte sa marche, selon le procès.

Le district a également déposé un mémorandum de 36 pages à l’appui de sa demande de révocation, citant plus de 50 décisions de justice et 10 lois.

“Sur un plan fondamental, les défendeurs ont eu du mal à comprendre ce que prétend le demandeur, si une loi soutient ses réclamations et quels faits se rapportent à quelles réclamations”, selon le mémorandum.

Le garçon n’a pas fréquenté le Geneva Middle School South depuis décembre 2021, et le district ne lui fournirait pas d’instruction à domicile, selon la plainte initiale. Lors d’un entretien téléphonique, son père a déclaré que le garçon était dans une école privée.

Le procès n’indique pas le montant des dommages-intérêts demandés, en dehors des frais juridiques, des dommages-intérêts compensatoires et d’autres réparations que le tribunal juge.

Le tribunal n’a pas affiché de calendrier pour les dépôts ultérieurs.