Genève D-304 cherche des bénévoles pour aider dans les salles de classe – Shaw Local

GENÈVE – Après avoir fait une pause pendant la pandémie de COVID, le district de Genève 304 recherche des bénévoles en classe, ont annoncé des responsables.

Le programme Volunteering with PRIDE – Proud Retirees (et autres) individus dédiés à l’éducation – offre des opportunités aux membres approuvés de la communauté d’aider dans les salles de classe.

Les bénévoles peuvent aider avec le tutorat, le mentorat, les conférenciers invités, la lecture aux élèves ou aider les enseignants avec de petites tâches.

Les bénévoles peuvent appliquer ce qu’ils ont appris de leur carrière, de leurs passe-temps, de leur vie de famille ou d’autres intérêts. Les bénévoles peuvent choisir un horaire fixe ou une opportunité de bénévolat spécifique occasionnelle.

Le district scolaire fera correspondre les intérêts et les capacités du bénévole avec les besoins des environnements d’apprentissage participants afin de déterminer où il peut être le mieux placé. Il existe des possibilités de bénévolat dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, et les bénévoles peuvent choisir le bâtiment dans lequel ils souhaitent travailler, sous réserve de disponibilités.

Les personnes intéressées doivent remplir une demande en ligne sur www.geneve304.org. Une vérification des antécédents et des empreintes digitales seront également effectuées.

Pour plus d’informations, appelez la réceptionniste du bureau central Angela Corngold au 630-463-3000 ou envoyez-lui un e-mail acorngold@geneva304.org.