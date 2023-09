Genève commence à chaud pour passer à 2-0, laisse tomber Lemont à 0-2 – Shaw Local

LEMONT – Pour Genève, vendredi soir, c’était comme d’habitude.

Les Vikings ont battu Lemont 21-10 pour passer à 2-0 cette saison.

Pour Lemont, c’était une affaire aussi inhabituelle. Lemont n’a pas perdu deux matchs de suite pour commencer la saison depuis 2018, et en incluant la défaite en demi-finale contre East St. Louis à la fin de la saison dernière, la séquence de défaites est de trois.

Les conversions au troisième essai ont été la clé de la victoire des Vikings : huit conversions sur 13 tentatives et un taux de réussite de 7 sur 8 sur leurs trois touchés.

« Nous faisons une séance ou deux chaque semaine », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen. « Mais nous disons aux enfants que les joueurs font des jeux. »

Ils l’ont fait, en particulier le quart-arrière Nate Stempowski, un senior répertorié à seulement 5 pieds 10 pouces, mais qui était plus grand dans l’embrayage.

« Pour les troisièmes essais, nous faisons une tonne de répétitions, et cela ne cesse de s’améliorer », a déclaré Stempowski. « Nous commençons aux troisième et 9e et descendons à partir de là. »

Les Vikings ont marqué sur le troisième et le but du premier match, Michael Rumoro prenant le dessus. Il l’a récupéré à partir du 5 pour le touché de leur deuxième série, celui mis en évidence par la escapade de 17 verges de Stempowski autour de l’extrémité droite aux troisième et 14e.

La pratique a payé.

« En tant que défense, vous devez quitter le terrain au troisième essai, n’est-ce pas ? » » a déclaré l’entraîneur de Lemont, Willie Hayes. « Leur quart-arrière a fait un travail remarquable en utilisant ses jambes et en gardant le jeu en vie. Il peut bouger.

L’offensive de Lemont s’est illuminée en seconde période lorsque Chris Montell a remplacé Nate Kunickis, inquiet, au poste de quart-arrière. Montell a complété ses quatre premières passes, la clé d’un entraînement de 13 verges couronné par sa passe de touché de 7 verges à Zac Piskule.

Michael Patino de Lemont a ajouté un panier de 27 verges avec 8 :41 à jouer, mais les hôtes n’ont pas pu se rapprocher.

« C’était une sorte de va-et-vient là-bas », a déclaré Thorgesen.

Genève a clôturé le score sur le touché de 7 verges de Talyn Taylor, un jeu après un autre long achèvement au troisième essai, celui-ci étant une collaboration de 13 verges entre Stempowski et Finnegan Weppner.

Les Vikings avaient commencé comme s’ils possédaient la place, marquant sur des drives de 67 et 77 yards, dans chaque cas Michael Rumoro obtenant le touchdown.

Lemont n’a pas pu rester inaperçu jusqu’à sa dernière série de la première mi-temps, avec Dan Taylor arrachant des gains au sol de 29 et 12 verges, mais cette série, comme les quatre précédentes, s’est enlisée.

Genève détenait un avantage de 203-82 en première mi-temps.