Genève bat Glenbard North et reste invaincu – Shaw Local

CAROL STREAM – S’ils ne savaient pas mieux, on aurait pu penser que le terrain de football de Glenbard North était incliné en direction de Genève le 22 septembre.

Alors que la défense des Vikings a limité les Panthers à un seul premier essai et à 32 verges totales en attaque en première mi-temps, l’offensive de Genève a réalisé cinq touchés et a pris une avance de 34-0 à la mi-temps.

Genève s’est améliorée à 5-0 au total et à 3-0 lors de la conférence DuKane avec une victoire de 41-13 sur les Panthers (0-5, 0-3) à Carol Stream.

« Notre défense a très bien joué », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen. « Nous avons pas mal de seniors. C’est une défense rapide. C’est une défense intelligente. Je pense que c’est énorme au lycée. Vous devez être une défense intelligente et nos entraîneurs font un excellent travail.

« Ils l’ont fait toute l’année. Ils nous ont donné une excellente position sur le terrain en première mi-temps et nous avons pu capitaliser sur quelques-uns de ces entraînements.

Menée par les secondeurs Charle Winterhalter et Tommy Diamond, les joueurs de ligne Rocco DiLeonardi et Rino Bianchi et les arrières défensifs Matt Abraham et Brady McCaffrey, la défense genevoise a forcé sept bottés de dégagement en première mi-temps et a contribué à mettre l’offensive en activité tout au long de la première mi-temps.

La passe de touché de 9 verges du quart-arrière senior Nate Stempowski à Finnegan Weppner a couronné une séquence de six jeux et 52 verges pour donner aux Vikings une avance rapide de 7-0.

Après la troisième série consécutive de trois retraits des Panthers, Genève a parcouru 62 verges en quatre jeux, mis en évidence par le touché de 21 verges de Michael Rumoro pour porter le score à 13-0.

À partir de là, Stempowski et le receveur junior Talyn Taylor ont pris le relais.

Stempowski s’est connecté avec Taylor sur des passes de touché couvrant 28 et 3 verges avant d’ajouter un touché de 6 verges sur un gardien à 6,1 secondes de la fin de la première mi-temps.

«Nous ne savions vraiment pas ce que nous faisions», a déclaré Stempowski à propos du TD de dernière seconde. « Je viens de faire bouger quelque chose. »

Stempowski a complété 11 des 17 passes pour 169 verges et trois touchés tout en ajoutant 27 verges au sol en seulement deux courses dans sa moitié de jeu.

« La première série était un peu difficile [three straight incompletions], mais après cela, c’était comme le début de montagnes russes – j’ai continué à monter et ça m’a fait du bien après ça », a déclaré Stempowski. « C’est incroyable quand vous avez une défense qui vous donne le ballon dans une position incroyable et que votre ligne O fait le travail, avec les receveurs larges et Mikey. [Loberg], aussi, du côté serré. Je peux toujours compter sur lui.

Taylor (huit attrapés, 185 verges), le talentueux receveur junior/retourneur de dégagement des Vikings, a terminé sa soirée avec un touché de 70 verges sur une passe du quart-arrière suppléant Anthony Chahino lors du premier jeu de la seconde mi-temps.

« C’est très agréable de l’avoir », a déclaré Thorgesen à propos de Taylor. « C’est un revenant qui est aussi dangereux que n’importe quel enfant de l’État de l’Illinois. »

« C’est mon gars », a déclaré Stempowski à propos de Taylor. « Il peut tout faire. Je sais que partout où il se trouve, je peux lui faire confiance.

Les Panthers ont obtenu des touchés en seconde période de Lucas Kramer et Treshon Williams contre les réserves des Vikings.

Genève reçoit vendredi soir son rival Batavia (4-1, 3-0).

«Nous allons profiter [the win over Glenbard North]mais nous savons qu’il y aura beaucoup de monde [against Batavia] », a déclaré Thorgesen. « Nous allons affronter une formidable équipe de football à Batavia – comme c’est toujours le cas. Nous espérons que nous passerons une bonne semaine d’entraînement afin que nous soyons prêts vendredi.

https://football.dailyherald.com/sports/20230922/genevas-defense-dominates-glenbard-north/