Genève approuve les événements spéciaux du Concours d’Elégance, Thriller sur 38 – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins genevois ont approuvé le 1er août deux événements spéciaux, le Concours d’élégance le 28 août et le Vargo’s Dance Thriller le 38 le 13 octobre.

C’est la 18e année du Concours d’Elégance, qui a débuté en 2004. Il comptera de 160 à 180 participants automobiles, 120 participants de clubs automobiles et attend 15 000 participants, selon l’application.

L’événement se déroule le long de South Third Street, des rues State à South, de 10 h à 16 h, le nettoyage devant être terminé à 18 h.

« Concours est une tradition communautaire bien connue », a déclaré l’administratrice municipale Stephanie Dawkins.

“L’admission du public est gratuite pour cet événement, avec un don au profit du LivingWell Cancer Resource Center”, a déclaré Dawkins.

L’échevin du troisième quartier, Dean Kilburg, a déclaré que feu l’échevin Paul DesCouteaux avait participé au lancement de l’événement.

John Barrett, qui organise l’événement avec sa femme, Patricia, a déclaré que DesCouteaux et quelques autres personnes étaient impliquées.

“La toute première année, nous étions dans le parking du palais de justice”, a déclaré Barrett. “Et l’année suivante, la ville leur a permis d’utiliser les rues et ça a grandi à partir de là.”

Kilburg l’a remercié d’avoir organisé l’événement.

« C’est très fréquenté. C’est une démonstration incroyable d’ingénierie automobile à se remémorer », a déclaré. « C’est toute une journée. J’ai hâte d’y être dans quelques semaines.

Barrett a déclaré qu’il y aura cinq caractéristiques spéciales au Concours d’élégance cette année, l’une d’entre elles reconnaissant qu’il s’agit du 100e anniversaire des voitures Rolls Royce de 1921 fabriquées à Springfield, dans le Massachusetts.

Seront également présentés les Lincoln Continentals, dont la fabrication a commencé en 1940, a déclaré Barrett.

«Nous avons commencé par rechercher la série Mark de Continentals. Le premier était un Mark 2 en 1956 – une énorme et longue voiture avec un capot qui semble faire 10 pieds de long », a déclaré Barrett.

Cette année également, des micro-mini-voitures, des moteurs de moins de 700 cm3, sont généralement construites par les pays du bloc de l’Est “parce qu’ils devaient utiliser ce dont ils disposaient”, a déclaré Barrett.

“Nous avons une caractéristique des voitures de l’époque classique. C’est généralement une chose des années 20 et 30 », a déclaré Barrett. “Ils sont considérés comme des classiques par le Classics Car Club of America.”

Aussi pour encourager l’intérêt des jeunes à devenir des amateurs de voitures, a déclaré Barrett, ils ont constaté qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour ce qu’on appelle les «voitures tuner».

“Habituellement, ils sont japonais, pas toujours”, a déclaré Barrett. “Ce ne sont pas des voitures chères et elles peuvent faire beaucoup de travail dessus pour augmenter les performances du moteur, car une partie de cela est une chose appelée” dérive “. Vous avez probablement vu des vidéos de cela. Ils ont un contrôle incroyable de la voiture lorsqu’ils les conduisent.

Barrett a déclaré qu’une meilleure compréhension serait de regarder les films “Fast and Furious”, qui présentent des exemples de voitures tuner.

Des danseurs bénévoles, dont Betsy Barnett, habillés en zombies du Vargo’s Dance Studio, ont interprété Thriller de Michael Jackson dans le cadre du Thriller au 38 sur la 2e rue nord au centre-ville de Genève pour la deuxième année. Le quatrième événement aura lieu le 13 octobre, avec une date de pluie le 20 octobre. (Sandy Bresner)

Le maire Kevin Burns a demandé quelle était la voiture la plus chère présentée lors de l’événement.

Barrett a déclaré que c’était le Duesenberg qui avait été présenté l’année dernière, qui a coûté environ 5 millions de dollars.

“Ils sont très, très rares, très recherchés”, a déclaré Barrett.

“Nous adorons l’événement”, a déclaré Burns. “C’est extraordinairement bien fait. Et nous sommes très fiers de vous deux, bien sûr, et des bénévoles que vous rassemblez année après année.

Barrett a remercié la ville pour son soutien.

“Cet événement nécessite les efforts de tant de personnes – comme on dit un village – et la ville fait partie de ce village”, a déclaré Barrett. “Nous ne pourrions pas le faire sans vous tous.”

C’est la quatrième année que Vargo’s Dance, 205 W. State St., accueille un spectacle de danse du « Thriller » de Michael Jackson sur Second Street entre la Route 38 et Hamilton Street.

Dawkins a déclaré que l’événement nécessite la fermeture d’une partie de Second Street au nord de State Street et au sud de Hamilton Street. Il comprend la nourriture et la vente de boissons non alcoolisées.

Ce sera de 17h à 22h le 13 octobre, avec une date de pluie du 20 octobre, selon l’application.

Des restaurants locaux et des food trucks seront disponibles, selon la demande de Jamie Vargo.

Selon l’application, deux fournisseurs sont réservés jusqu’à présent. All Chocolate Kitchen vendra du chocolat chaud et le Grumpy Gaucho aura un food truck.