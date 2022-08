Geneva Park District reçoit le prix Excellence in Financial Reporting – Shaw Local

Le Geneva Park District a reçu le certificat d’excellence en matière d’information financière de la Government Finance Offers Association des États-Unis et du Canada, qui est décerné aux gouvernements des États et locaux pour une transparence exceptionnelle dans les rapports comptables et financiers.

Selon un communiqué de presse, le district du parc a remporté ce prix pour son rapport financier annuel complet pour l’exercice se terminant le 30 avril 2021.

Le certificat de réussite est la plus haute forme de reconnaissance dans le domaine de la comptabilité gouvernementale et de l’information financière. Les récipiendaires sont jugés par un jury impartial et doivent faire preuve d’un « esprit de divulgation complète » dans leurs rapports financiers. C’est la 11e année consécutive que le Geneva Park District remporte ce prix, indique le communiqué.