Geneva Park District annonce un nouveau directeur exécutif – Shaw Local

Le conseil d’administration du Geneva Park District a nommé Nicole Vickers au poste de directrice exécutive du Geneva Park District. Vickers travaille pour le district depuis 18 ans, dont neuf plus récemment en tant que surintendant des loisirs, selon un communiqué de presse.

Au cours de près de deux décennies de service, Vickers a réalisé de nombreuses réalisations, allant de l’aide aux acquisitions à la direction de projets de rénovation majeurs. Elle a occupé plusieurs postes de supervision dans le district du parc, y compris les installations aquatiques et les installations, indique le communiqué.

Vickers a également supervisé l’introduction par le district du parc d’une variété de programmes, y compris des événements spéciaux, qui ont accru les opportunités pour les résidents et attribués à la croissance de la participation au programme.

Le conseil d’administration a une grande confiance dans sa capacité à passer en douceur au poste de directrice exécutive et à assurer la continuité du district du parc, indique le communiqué.

«Nicole possède la familiarité et les compétences nécessaires pour diriger le Park District et soutenir sa mission, qui est d’aspirer à améliorer la qualité de notre communauté en offrant des programmes de loisirs, des installations et des espaces ouverts exceptionnels», a déclaré le président du Park Board, John Frankenthal. “Nous sommes impatients de travailler à ses côtés pour servir notre communauté et inspirer les résidents à vivre leur meilleure vie.”

Vickers entrera en fonction le 1er janvier 2023, suite au départ à la retraite de l’actuelle directrice générale Sheavoun Lambillotte le 31 décembre.

“C’est un honneur de diriger ce système de parcs, au service d’une merveilleuse communauté que j’appelle aussi chez moi”, a déclaré Vickers dans le communiqué. “Nous nous sommes traditionnellement engagés à fournir des services exceptionnels dans nos parcs, installations et espaces ouverts, et je suis ravi d’être à la barre pendant que nous travaillons à poursuivre cette tradition.”