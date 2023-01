Geneva D-304 restreint la recherche d’un nouveau surintendant – Shaw Local

GENÈVE – Le conseil scolaire du district 304 de Genève prévoit d’embaucher un nouveau surintendant d’ici le 31 janvier, a déclaré le président du conseil, Michael McCormick.

Le district travaille avec une firme de recherche, Ray and Associates Inc., qui a affiché le poste en juin. McCormick a déclaré que l’intérêt initial était de 1 300 à 1 400 demandes de renseignements, dont certaines aussi loin qu’Hawaï et l’Alaska.

La liste finale des candidats était de 38, a-t-il déclaré.

“Cela continue de montrer que nous sommes un quartier chaud”, a déclaré McCormick. “Les gens de la côte ouest et de la côte est – c’est très surprenant de voir tout l’intérêt que cela a suscité.”

Le surintendant Kent Mutchler prend sa retraite du district lorsque son contrat expire le 30 juin 2023.

Le conseil a réduit le nombre de candidats à un groupe qui commencera une première série d’entretiens la semaine prochaine, a déclaré McCormick.

Il ne serait pas précis sur le nombre d’autres que de dire que c’est moins de 15 mais plus de trois.

“Nous le réduirons à deux ou trois candidats finaux”, a déclaré McCormick.

Les candidats finaux auront un forum interne pour les administrateurs et les enseignants et un forum public externe pour la communauté potentiellement le 24 janvier, bien que cette date et cette heure n’aient pas encore été finalisées, a déclaré McCormick.

La forme que cela pourrait prendre pourrait être une combinaison d’un sondage en ligne ou de questions soumises, a-t-il déclaré.

“La réalité est que nous avons un gros roulement lors des prochaines élections”, a déclaré McCormick. “Une partie de cela est mon impulsion car lorsque je démissionnerai, nous aurons un nouvel homme ou une nouvelle femme qui prendra la relève le 1er juillet. J’ai apprécié le service du Dr Mutchler, mais ce sera excitant d’avoir du sang neuf et un nouveau direction pour le quartier. C’est quelque chose que je peux donner à tout le monde quand je pars.

McCormick, qui a siégé au conseil pendant 12 ans, a choisi de ne pas se présenter aux élections lors des élections consolidées du 4 avril.

Six candidats se disputent trois sièges ouverts de quatre ans au conseil d’administration, les titulaires Larry Cabeen, Molly Ansari et Paul Radlinski et les nouveaux venus Brent Nakayama, Brittney Quinn Sopcak et Andrea Heeg. Deux sont à la recherche de deux mandats non expirés de deux ans, les titulaires Stephanie Bellino et Willard Hooks Jr.