Geneva D-304 annonce Tim Wyller comme nouveau directeur de Mill Creek Elementary School – Shaw Local

GENÈVE – Tim Wyller a été embauché en tant que directeur de l’école élémentaire Mill Creek pour remplacer le directeur sortant, George Petmezas, qui a été promu directeur de l’apprentissage et de l’enseignement pour le district scolaire 304 de Genève, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

Shonette Sims a été promue de ce poste au poste de surintendant adjoint de l’apprentissage et de l’enseignement, car l’actuel surintendant adjoint de l’apprentissage et de l’enseignement Andrew Barrett sera le nouveau surintendant du district après le départ à la retraite du surintendant Kent Mutchler le 30 juin.

Tous commenceront leurs nouveaux rôles le 1er juillet.

Wyller est actuellement directeur de l’école élémentaire Miller dans le district 201 de Westmont.

Avant cela, il était directeur adjoint à l’école primaire Ridge dans le district 202 de Plainfield ; directrice adjointe de la Jane Addams Middle School et doyenne des élèves de la Brooks Middle School dans le Valley View District District 365U à Romeoville. Avant de devenir administrateur d’école, Wyller était professeur d’études sociales à la Jane Addams Middle School et à la Brooks Middle School, également dans le district de Valley View.

« J’ai été accueilli chaleureusement par tout le personnel, les membres de la communauté et les familles tout au long du processus d’entretien », a déclaré Wyller dans le communiqué.

« Il est clair que les étudiants, le personnel et la communauté se réunissent dans le district pour offrir un environnement extraordinaire propice à la croissance, au succès et aux célébrations. Je suis très heureux d’apprendre et de soutenir la communauté de Mill Creek dans son parcours éducatif, ainsi que de me connecter avec l’ensemble de la communauté sur ce qui les rend uniques dans un monde diversifié », a déclaré Wyller dans le communiqué. « Mon rôle d’éducateur est d’essayer de faire ressortir le meilleur de chacun. J’ai eu des expériences merveilleuses et de grands mentors en grandissant et j’ai toujours trouvé un appel pour aider à avoir un impact positif dans la communauté scolaire. »

Wyller a obtenu un baccalauréat en éducation à la santé de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, une maîtrise en leadership pédagogique et un diplôme de spécialiste en leadership pédagogique de la Northern Illinois University. Son salaire en tant que directeur sera de 122 000 $.

Wyller vit à Plainfield avec sa femme, qui est également éducatrice, et leurs quatre enfants.

Après 12 ans en tant que directeur de l’école élémentaire Mill Creek, George Petmezas a été promu directeur de l’apprentissage et de l’enseignement dans le district 304 de Genève, à compter du 1er juillet. (Photo fournie par Genève District 304)

Petmezas a été directeur de l’école élémentaire Mill Creek au cours des 12 dernières années. Auparavant, il était directeur adjoint de la Geneva Middle School North et coordinateur de l’éducation spécialisée dans le Community High School District 94 de West Chicago. Petmezas est titulaire d’un baccalauréat en éducation spécialisée de l’Illinois State University, d’une maîtrise en leadership pédagogique de l’Université Concordia et d’un doctorat en administration de l’éducation de l’Université Aurora, selon le communiqué.

Petmezas recevra 142 702 $ dans son nouveau poste de directeur de l’apprentissage et de l’enseignement.

Il y avait 42 candidats au poste de directeur de l’apprentissage et de l’enseignement laissés vacants par la promotion de Sims.

Un comité d’administrateurs d’école et de district, d’entraîneurs pédagogiques et de personnel de soutien a interviewé six candidats externes au cours de la première série d’entrevues. Trois d’entre eux, ainsi que Petmezas, le seul candidat interne, ont été invités à participer à une deuxième série d’entretiens, selon le communiqué.

Shonette Sims sera surintendante adjointe de l’apprentissage et de l’enseignement dans le district 304 de Genève à compter du 1er juillet. Elle a été promue directrice de l’apprentissage et de l’enseignement. (Photo fournie par Genève District 304)

« Le comité d’entretien a estimé à l’unanimité que le Dr Petmezas était le choix évident pour le poste », a déclaré le surintendant adjoint des ressources humaines, Adam Law, dans le communiqué. « Le comité a choisi le Dr Petmezas sur la base de ses années d’expérience aux trois niveaux académiques – lycée, collège et primaire. De plus, il a été choisi pour ses antécédents éprouvés en tant que leader qui établit des relations avec toutes les parties prenantes. »

« Notre succès en tant que district dépend de l’amour et du soutien que nos élèves reçoivent à la maison et des partenariats de collaboration que nous avons », a déclaré Petmezas dans le communiqué. « J’espère développer des relations de collaboration et productives avec tous les merveilleux éducateurs de notre district dans le but de les soutenir dans leur travail avec nos atouts les plus précieux, nos élèves. »

Le Département de l’apprentissage et de l’enseignement est chargé de s’assurer que les éducateurs du district disposent du matériel, des ressources et du développement professionnel nécessaires pour engager, instruire et soutenir les élèves. Le département est également chargé d’évaluer l’efficacité globale de ces ressources et programmes éducatifs, selon le communiqué.

Sims recevra 156 607 $ dans son nouveau poste de surintendante adjointe de l’apprentissage et de l’enseignement.

Sims fait partie du district depuis juillet 2004, date à laquelle elle a été embauchée en tant que doyenne des étudiants au lycée de Genève. Elle a occupé plusieurs postes administratifs à l’école secondaire avant d’être directrice de l’école élémentaire Harrison Street pendant cinq ans. Avant cela, Sims a été enseignant spécialisé pendant 11 ans.

Sims est diplômé de l’Illinois State University avec un baccalauréat ès sciences en éducation spécialisée. Elle est également titulaire d’une maîtrise en administration de l’Université Aurora.