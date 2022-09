Geneva Commons fête ses 20 ans – Shaw Local

Communes de Genève se prépare à célébrer les 20 ans du centre commercial. La communauté est invitée à se joindre à la célébration qui aura lieu le vendredi 30 septembre de 16 h 30 à 21 h sur le Center Green.

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante à Geneva Commons », a déclaré Cathy Charut, directrice générale de Geneva Commons, dans un communiqué de presse. « Au cours de la dernière année seulement, nous avons organisé des événements de vacances inclusifs, organisé un concours pour soutenir les petites entreprises locales, accueilli la communauté pour des films sur le Center Green, apprécié ensemble de délicieux food trucks locaux, et bien plus encore. Du soutien aux petites entreprises aux événements axés sur la communauté, se connecter avec les habitants de Genève a été une telle joie au cours des 20 dernières années.

Pour lancer la célébration, la communauté est invitée à profiter des performances de deux groupes live. Les groupes locaux renommés 7th Heaven et Hi-Infidelity se produiront tout au long de la nuit, le premier prenant la scène à 16h30 et le second à 19h, indique le communiqué.

En plus de la musique live, le centre commercial accueillera également une soirée pleine d’activités. FAME Entertainment fournira des tatouages ​​au henné, des dessins caricaturaux et des lectures de cartes de tarot psychiques, tandis que Castle Party Rental situé à St. Charles fournira un tic tac toe géant à LED et un photobooth 360 pour capturer les moments parfaits Instagrammables. Pour ceux qui choisissent de capturer davantage la nuit avec un cliché mémorable, IMG Photobooth fournira un photomaton avec des accessoires créatifs.

California Pizza Kitchen et le restaurant Altiro Latin Fusion offriront des options aux clients, ainsi qu’un bar Elote pour ceux qui ont envie d’une collation.

Les clients pourront également faire des emplettes jusqu’à ce qu’ils tombent des stands des entreprises et des marchands locaux. Le magasin Sephora du Geneva Common proposera également des relookings en partenariat avec les marques de maquillage de luxe Supergoop et Merit, et participera à des cadeaux avec la marque de beauté brésilienne Sol de Janeiro.

Pour couronner la célébration, Geneva Commons participera à une cérémonie de coupe de gâteau en forme de Geneva Commons de La Chicanita Bakery située à Aurora.

Cet événement est parrainé par Collège communautaire de Waubonnee, LRS recycle, Rien Bundt Gâteaux, Sola Salons Genève et Écoles de natation Gold Fish St. Charles.

Pour plus d’informations sur les derniers événements et la programmation de Geneva Commons, suivez-nous sur les réseaux sociaux surFacebook etInstagram à @genevacommons et visitez www.shopgenevacommons.com.