Geneva Commons accueillera une célébration d’Halloween le 29 octobre – Shaw Local

Communes de Genève héberge un Célébration d’Halloween de 11 h à 15 h le samedi 29 octobre.

Selon un communiqué de presse, les invités sont encouragés à porter des costumes et à profiter de tout le plaisir macabre. Les événements familiaux incluent des snack-bars, des ateliers de maquillage, un zoo pour enfants, un labyrinthe de maïs adapté aux enfants et bien plus encore. Ballet Folklorico Quetzalcoatl d’Aurora se produira, tandis que Midwest Fun Factory fournira de la peinture faciale, indique le communiqué.

De plus, Chi Snack Bar de LG Creations offrira des collations tout au long de l’événement.