‘Geneva Chamber Challenge’ pour collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif locales le 20 octobre – Shaw Local

Plus de 20 organisations locales à but non lucratif participeront au Geneva Chamber Challenge de cette année le 20 octobre, selon un communiqué de presse de la Chambre de commerce de Genève.

Les habitants sont invités à visiter www.genevachamberchallenge.org où ils peuvent en savoir plus sur les organisations à but non lucratif et les soutenir financièrement.

Selon le communiqué de presse, la Chambre de Genève compte plus de 50 membres à but non lucratif, qui redonnent à d’autres organisations et offrent des bourses aux lycéens locaux.

“C’est la troisième année du Geneva Chamber Challenge, une campagne en ligne de 24 heures conçue pour collecter des fonds et sensibiliser nos membres à but non lucratif”, a déclaré Paula Schmidt, présidente de la Chambre, dans le communiqué. «Nous avons lancé cet événement au plus fort de COVID-19 pour fournir une aide financière à ces organisations à but non lucratif qui n’étaient pas en mesure d’organiser leurs événements de collecte de fonds. L’année dernière, nous avons doublé nos dollars amassés et nous espérons amasser encore plus en 2022. Nous invitons nos amis de chambre de la communauté à montrer leur générosité envers toutes ces causes qui aident tant de personnes dans notre communauté. Nous « mettons au défi » notre communauté de faire un don à nos organisations à but non lucratif, même un peu peut signifier beaucoup.

Les membres de la communauté qui donnent un certain montant ou donnent à un certain moment pourraient gagner un panier-cadeau rempli d’articles donnés par les membres de la Chambre. Les opportunités de gagner des paniers cadeaux seront annoncées tout au long de la journée via la page Facebook de la Chambre de Commerce de Genève et sur 95.9 FM The River.

Le Geneva Chamber Challenge est soutenu par Hogan Design & Construction et Geneva Financial.