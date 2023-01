Genesis, une société de prêt de crypto, dépose son bilan

Le prêteur de crypto-monnaie Genesis Global Holdco a déposé son bilan jeudi soir, la dernière société de crypto à le faire après l’effondrement de FTX, l’échange fondé par Sam Bankman-Fried.

Il y a un an, Genesis et un groupe d’autres grandes sociétés de prêt ont attiré des millions de clients avec la promesse qu’ils pourraient déposer leurs avoirs en crypto et gagner des rendements exorbitants. Mais le dépôt de bilan de Genesis en fait le quatrième grand prêteur de crypto à faire faillite depuis le printemps dernier, lorsqu’un ralentissement du marché des actifs numériques a fait chuter les prix. Parmi les autres grands prêteurs qui ont cessé leurs activités, citons Celsius Network et Voyager Digital, dont les clients ont perdu des milliards de dollars en dépôts.

Genesis a survécu plus longtemps, mais a souffert des retombées de l’implosion de FTX. En novembre, la société a déclaré qu’elle gelait les retraits, citant “la tourmente du marché” causé par la faillite de l’entreprise de M. Bankman-Fried.

Le dépôt de la société auprès du tribunal des faillites du district sud de New York couvrait trois entités – Genesis Global Holdco et deux de ses filiales, Genesis Global Capital et Genesis Asia Pacific.