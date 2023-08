Genesis The DJ Festival met en lumière le rôle du DJ pendant le Hip-Hop 50

Avec tant de célébrations honorant le 50ème anniversaire du hip-hop, nous sommes ravis de voir qu’au moins un festival rendra hommage aux DJ’s qui ont tant élevé la culture au fil des ans.

Des DJ célèbres qui traversent des générations et des régions à travers le pays se réuniront en l’honneur du 50e anniversaire du hip-hop pour Genesis the DJ Festival qui se déroulera du 11 au 13 août 2023 au Center Stage à Atlanta, en Géorgie. Préparez-vous à assister à trois nuits épiques de magie hip-hop non-stop avec une programmation légendaire de plus de 30 DJ. L’expérience historique de 3 jours mettra en vedette des performances en direct de Kid Capri, Mannie Fresh, Spinderella, DJ Quick, Dallas Austin, DJ Nabs, DJ Jaycee, DJ Toomp, Big Tigger, Frank Ski, Greg Street, DJ Smurf, DJ Clue, KP The Great, DJ Princess Cut, DJ Jelly, Sonny Digital, DJ Nasty, DJ Trauma, DJ Ruckus, DJ Kizzy Rock, DJ Scratch, DJ EU, DJ Doc, DJ Searcy, DJ SNS, DJ Kash, DJ Aggravated, DJ Ca$ h Era, DJ Spinz, DJ Geronimo, DJ Funky, DJ Wavy Wallace, DJ X-Rated et plus encore.

« ATL, j’arrive et je fais trembler la scène », déclare le DJ pionnier Kid Capri à propos de Genesis the DJ Festival. « Ce sera un week-end légendaire. »

Les participants pourront se perdre dans le son avec trois salles distinctes pulsant avec leur propre son et ambiance uniques.

« J’espère que les gens réalisent à quel point ces 3 jours sont sur le point d’être importants », souligne DJ Nabs. « C’est vraiment une opportunité unique d’avoir autant de talents talentueux et extraordinaires sous un même toit. La composition est folle. »

Cet événement musical emmènera les participants à travers l’illustre histoire du genre. Les festivaliers trouveront également tout ce qu’ils aiment dans l’art du DJing, du mixage, du scratch et du découpage, à l’interaction avec la foule et des sets à haute énergie mettant en valeur le style, l’ambiance et la sauce secrète de chaque DJ.

« Genesis signifie le début et je me considère comme l’un des premiers sur la scène DJ d’Atlanta et du sud », explique DJ Toomp. « Faire encore ce que j’aime et dans ma ville bien-aimée, c’est incroyable. Vous feriez mieux de vous préparer.

Genesis The DJ Festival a été organisée par la vétérinaire de l’industrie Phillana Williams, qui est l’ambassadrice principale aux côtés de DJ Nabs et DJ Trauma. L’événement est présenté en partie par Fulton County, A3C et Roubicon Sounds.

«À la base, le hip-hop a toujours eu une façon de rassembler les gens, c’est ce qu’est Genesis the DJ Festival; unissant les gens en l’honneur de l’héritage légendaire du genre », a déclaré Robb Pitts, président du comté de Fulton. “Et il n’y a pas de meilleur endroit pour accueillir cet événement culturel que dans le comté de Fulton.”

Atlanta est toujours à la hauteur de la ville et pour le 50e anniversaire du hip-hop, ils gardent la même énergie avec Genesis The DJ Festival. L’extravagance musicale historique de trois jours mettra en vedette des performances en direct de plus de 30 des DJ les plus en vogue représentant différentes époques et régions du hip-hop. Chaque DJ apportera sa propre chaleur individuelle alors qu’il vous emmènera dans un voyage énergique à travers l’illustre histoire du genre. Ce n’est pas un événement à manquer.

Quand : du 11 au 13 août, de 18h à 2h

Où : Center Stage, 1374 W Peachtree Street, NW, Atlanta, GA 30309

Des billets: https://genesisthedj.com