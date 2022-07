Genesis Scottish Open: Xander Schauffele tient bon pour une courte victoire au Renaissance Club | Nouvelles du golf

Xander Schauffele a remporté une courte victoire au Genesis Scottish Open

Xander Schauffele a survécu à une frayeur au dernier tour pour remporter une deuxième victoire consécutive sur le PGA Tour avec une victoire en un coup au Genesis Scottish Open.

Schauffele a traversé une dernière journée mouvementée au Renaissance Club pour dominer un classement encombré, avec un niveau 70 suffisant pour terminer la semaine sur sept sous et tenir son compatriote Kurt Kitayama.

Le médaillé d’or olympique, qui a remporté le championnat des voyageurs le mois dernier et a également remporté le JP McManus Pro-Am plus tôt cette semaine, a pris une avance de deux coups dans la dernière journée et a rapidement doublé son avantage avec des birdies sur ses deux premiers trous. .

La victoire de Schauffele est sa deuxième sur le DP World Tour et la première depuis les champions WGC-HSBC en 2018

Schauffele est passé de sable en sable en route vers le bogey du sixième et n’a pas réussi à monter et descendre d’un bunker du côté vert pour sauver la normale au suivant, avec un autre coup tombé au neuvième le voyant atteindre le virage un coup derrière Kitayama.

Kitayama a bogeyé son avant-dernier trou mais a sauvé la normale au dernier à six sous, tandis que Schauffele a pris de l’avance avec un birdie au 14e et un gain de deux putts au par-5 16e pour se laisser le luxe d’assurer la victoire avec un dernier trou bogey.

Kitayama a mélangé six birdies avec deux bogeys lors de son dernier tour

“Oui, c’est stressant”, a déclaré Schauffele. “Je ne vais pas maquiller le cochon ici, c’était une journée très moyenne et probablement ma pire cette semaine. Vous ne pouvez vraiment pas vous devancer dans le golf, j’étais devant, j’étais derrière, j’étais devant, était derrière. J’ai juste gardé la tête baissée.

Une deuxième place pour Kitayama lui a valu l’une des trois places pour le 150e Open via l’Open Qualifying Series, attribuée aux principaux joueurs du top 10 qui n’étaient pas déjà exemptés, Brandon Wu et Jamie Donaldson obtenant les deux autres à la dernière minute. invite après avoir terminé sixième.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Joohyung Kim a terminé à la troisième place devant Patrick Cantlay et Tommy Fleetwood, tandis que le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et le leader du premier tour Cameron Tringale ont terminé la semaine quatre coups derrière Wu et Donaldson en sixième à égalité.

Jordan Spieth a fait un double-bogey et trois bogeys sur son dos neuf lors d’un 72 de clôture, le ramenant dans la part du dixième contenant également Cameron Smith, tandis que Max Homa a abandonné la course avec un 71 sur 71.

L’Open en direct Vivre de

Quand est l’Open sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports. Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports L’Openainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence lundi avec “Live From The Range” à 9h sur Sky Sports The Open !