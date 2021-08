Genesis Scottish Open, l’un des trois événements co-sanctionnés par le PGA Tour en 2022 | Actualités golfiques

Min Woo Lee a remporté le Scottish Open le mois dernier

Le Scottish Open sera co-sanctionné par le PGA Tour la saison prochaine, l’un des nombreux changements importants apportés au calendrier du tournoi 2021/22.

Genesis a été confirmé en tant que sponsor titre de l’Open écossais, qui se jouera la semaine précédant le 150e Open à St Andrews en juillet, le championnat Barbasol et le championnat Barracuda comptant également pour la FedExCup et la Race to Dubai.

L’Irish Open verra son fonds de récompense porté à 6 millions de dollars dans le cadre de l’alliance stratégique entre le PGA Tour et l’European Tour, dont le directeur général Keith Pelley a salué l’amélioration substantielle du Scottish Open dans le cadre du nouvel accord de trois ans.

Keith Pelley est ravi du résultat de l’alliance stratégique avec le PGA Tour

« Nous sommes ravis d’accueillir Genesis en tant que sponsor titre d’un événement du circuit européen pour la première fois », a déclaré Pelley. « Genesis a une solide histoire de parrainage sur le PGA Tour à travers le Genesis Invitational, et leur engagement envers le Scottish Open renforcera encore l’un de nos principaux événements de la saison. »

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a ajouté : « L’ajout d’un sponsor titre existant et solide dans Genesis à notre alliance stratégique sous la forme du Genesis Scottish Open – qui sera sanctionné par les deux Tours – est une étape importante pour le jeu mondial.

« En plus de leur soutien à The Genesis Invitational à Riviera, nous sommes incroyablement fiers de forger une relation plus profonde avec cette marque de premier plan à travers le jeu mondial. »

Il y aura 50 places proposées aux joueurs de l’European Tour au championnat de Barbasol et au championnat de Barracuda, qui coïncident avec le Genesis Scottish Open et le 150th Open l’année prochaine, et Pelley est ravi que des mois de collaboration avec le PGA Tour aient profité aux deux. des soirées.

« Lorsque nous avons annoncé l’alliance stratégique à la fin de l’année dernière, nous avons dit qu’il s’agissait d’un moment historique pour l’écosystème du golf mondial qui profiterait à tous les membres des deux circuits », a déclaré Pelley.

« L’annonce d’aujourd’hui souligne cette promesse, avec de nouvelles améliorations du Genesis Scottish Open, un renforcement de l’Irish Open pour nos membres et un accès direct pour les membres du European Tour à deux événements du PGA Tour.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a annoncé des changements importants au programme de la saison prochaine

« Il y a eu une collaboration considérable dans les coulisses entre nos deux circuits depuis le dévoilement de l’Alliance de novembre, et nous sommes ravis de partager ces premiers développements, qui démontrent notre engagement à travailler ensemble pour l’amélioration de notre sport dans le monde.

« Nous aurons plus à annoncer dans les mois à venir – ce n’est certainement que le début. »

Monahan a fait écho aux sentiments de Pelley, ajoutant: « Avec les nouvelles d’aujourd’hui, je suis heureux de dire que le PGA Tour et le European Tour sont tous deux plus forts qu’à tout autre moment de notre histoire, car nous sommes positionnés pour grandir – ensemble – au cours des 10 prochaines années plus vite que nous ne l’avons fait à n’importe quel moment de notre existence.

« Nous nous engageons à continuer à évoluer et à nous adapter, et avec notre partenariat sans cesse renforcé avec l’European Tour, à porter le jeu mondial aux sommets dont nous savons tous qu’il est capable. »

Le match play WGC-Dell Technologies au Texas est le seul événement confirmé du championnat du monde de golf actuellement prévu pour l’année prochaine, les éliminatoires de la FedExCup commençant désormais par le championnat FedEx St Jude en août.

La saison 2021/22 du PGA Tour débutera le 16 septembre avec le championnat Fortinet en Californie, la semaine précédant la Ryder Cup, tandis que l’Asian Swing « reconfiguré » verra la CJ Cup se jouer à Las Vegas pour la deuxième année consécutive.

Le AT&T Pebble Beach Pro-Am et le Waste Management Phoenix Open changent de place dans le calendrier, et le championnat du Mexique revient au programme fin avril, bien qu’il ne s’agisse pas d’un événement du championnat du monde de golf.

L’European Tour annoncera la première partie de son programme 2022 plus tard ce mois-ci, avec l’annonce de la saison complète « à suivre en temps voulu ».