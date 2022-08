Genesis Mini 2 explose avec des classiques de CD Sega 16 bits

Genesis Mini 2 de Sega est la deuxième console rétro de la société de jeux proposant des jeux de son ère 16 bits. Cette fois-ci, cependant, Sega a ajouté plusieurs titres de CD Sega ainsi que deux jeux qui n’ont jamais fait leur chemin aux États-Unis.

Sega a dévoilé vendredi les 60 jeux inclus dans la mini console. Parmi les titres figurent des classiques moins connus mais toujours appréciés tels que Sonic 3D Blast, Herzog Zwei, ClayFighter, Earthworm Jim 2 et ToeJam & Earl in Panic sur Funkotron.

La Genesis Mini 2 devrait sortir le 27 octobre et ne peut être précommandée que sur Amazone.

Outre une sélection de jeux Genesis et Sega CD, la mini console comprendra deux jeux inédits — Devi & Pii et Star Mobile — ainsi que cinq ports Genesis mis à jour : Fantasy Zone, Space Harrier II (plus Space Harrier), Spatter , Super Locomotive et VS Puyo Puyo Sun.

Voici la liste complète des jeux inclus dans la Genesis Mini 2 :