Genesis, le prêteur de crypto en difficulté, embauche un conseiller en restructuration

Genesis, qui appartient au Digital Currency Group, subit la pression de ses créanciers depuis que l’échange de crypto FTX a commencé à se défaire ce mois-ci. Genesis était un partenaire commercial de FTX et a déclaré que 175 millions de dollars de ses actifs étaient bloqués chez FTX lorsque la bourse a gelé les comptes peu de temps avant le dépôt de bilan ce mois-ci.

“Il s’agit d’un problème de liquidité et d’inadéquation de la durée dans le portefeuille de prêts Genesis”, a déclaré Barry Silbert, fondateur et directeur général de Digital Currency Group, dans une lettre aux clients mardi après-midi. “Il est important de noter que ces problèmes n’ont aucun impact sur les activités de négociation ou de conservation au comptant et sur dérivés de Genesis, qui continuent de fonctionner comme d’habitude.”

Il a ajouté: “La direction de Genesis et son conseil d’administration ont décidé d’embaucher des conseillers financiers et juridiques et le cabinet explore toutes les options possibles au milieu des retombées de l’implosion de FTX.”

La semaine dernière, Genesis a informé ses clients qu’elle interrompait les retraits en raison de problèmes de liquidité. Au troisième trimestre, Genesis disposait de 2,8 milliards de dollars de prêts actifs, selon un relevé trimestriel du prêteur.