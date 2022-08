Genesis et Hyundai dominent l’étude sur l’expérience technologique JD Power 2022

JD Power a publié son indice annuel d’expérience technologique aux États-Unis pour 2022, classant les constructeurs automobiles et les modèles les plus innovants du marché et appelant les caractéristiques que les propriétaires aiment et aiment détester. Et après avoir pris les premières places du Étude sur la fiabilité des véhicules 2022les marques sœurs coréennes Genesis, Hyundai et Kia se retrouvent en tête du classement en tant que marques innovantes dans leurs segments respectifs.

Une pièce d’accompagnement pour Étude de qualité initiale de JD Power, l’indice d’expérience technique est basé sur les réponses de 84 165 propriétaires de véhicules neufs de l’année modèle 2022 interrogés après 90 jours de possession. L’enquête cherche à déterminer quelles technologies les propriétaires trouvent les plus souhaitables et celles qui les frustrent le plus. En cours de route, les constructeurs automobiles eux-mêmes sont classés par un indice d’innovation calculé pour déterminer ceux qui introduisent le mieux la meilleure nouvelle technologie.

Les analystes de JD Power qualifient les nouvelles technologies de véhicules d'”épée à double tranchant”, affirmant que la technologie est l’une des principales raisons d’acheter une nouvelle voiture et que les constructeurs automobiles doivent continuer à innover ou risquer de perdre leur avantage concurrentiel. Cependant, une mise en œuvre inélégante de la technologie ou une fréquence élevée de problèmes pourraient amener les utilisateurs à abandonner carrément une technologie ou même une marque. Ce sont des eaux délicates et tout le monde ne fait pas un excellent travail pour les naviguer.

Le plus gros perdant

Les lecteurs d’empreintes digitales se sont avérés être la technologie la plus problématique avec 54,3 problèmes trouvés pour 100 véhicules interrogés dans le cadre de l’étude. Cela en fait la technologie la moins performante de l’histoire de l’étude avec le score de satisfaction globale le plus bas, détrônant le précédent détenteur du record : les commandes gestuelles.

L’authentification biométrique par empreintes digitales est le plus souvent utilisée pour se connecter à des suites d’infodivertissement telles que l’expérience utilisateur de Mercedes-Benz qui prennent en charge plusieurs utilisateurs ou, plus rarement, pour verrouiller ou déverrouiller un véhicule. Compte tenu de la qualité de la mise en œuvre des lecteurs d’empreintes digitales dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs personnels, le faible classement de la technologie par les utilisateurs interrogés est surprenant. Il est possible qu’ils aient été mécontents de l’exécution de la technologie dans les voitures ou, peut-être, qu’ils la trouvent trop compliquée contrairement à d’autres technologies d’authentification, telles que la technologie de clé numérique basée sur le téléphone – qui était la troisième technologie la mieux classée étudiée.

Technologies primées



Sans surprise, les technologies qui posaient le moins de problèmes aux utilisateurs étaient les plus simples dans leur concept et leur exécution. La Cadillac Escalade et la Subaru Ascent ont chacune remporté les Advanced Technology Convenience Awards dans les catégories premium et grand public, respectivement, pour technologie de caméra de rétroviseur qui permet aux utilisateurs de basculer un interrupteur pour changer le miroir optique en haut du pare-brise en une vue de caméra via un écran caché dans le verre. Cadillac a été reconnu l’année dernière pour la même technologie.

Les distinctions pour «l’automatisation émergente» ou la technologie d’aide à la conduite ont été décernées à la Lexus IS haut de gamme pour son système d’avertissement de trafic transversal avant et au Mitsubishi Outlander grand public pour sa mise en œuvre du freinage d’urgence automatique en marche arrière. Encore une fois, pas les fonctionnalités les plus avancées – les deux existent depuis des années maintenant – mais des implémentations sans problème de technologies éprouvées qui ont satisfait les clients interrogés.

Antuan Goodwin/CNET



JD Power a également décerné le Mini Cooper (vraisemblablement le modèle entièrement électrique) un prix de l’énergie et de la durabilité pour son mode de conduite à une pédale. Cette fonction EV favorise un freinage régénératif à autonomie maximale lors du levage de la pédale d’accélérateur, à tel point que la voiture peut être arrêtée souvent sans toucher les freins à friction. Ailleurs dans le groupe BMW, la BMW X3 a été reconnue pour sa technologie de clé numérique basée sur le téléphone.

Les marques coréennes à la pointe de l’innovation

En examinant les chiffres, JD Power attribue à chaque constructeur automobile un score d’indice d’innovation échelonné de 0 à 1 000, le plus élevé étant le meilleur. Société américaine de véhicules électriques Tesla aurait été le grand vainqueur avec un score non officiel de 681 points. Cependant, étant donné que Tesla bloque l’accès de JPD aux informations du propriétaire dans certains États, le constructeur automobile se retrouve inéligible aux récompenses. Marque suédoise de véhicules électriques haut de gamme L’Etoile polaire se retrouve également inéligible avec un score officieux de 608 points.

Cela laisse de la place à Genesis, l’arriviste du luxe coréen, pour se glisser et encore une fois prendre la couronne pour la marque premium et globale la mieux classée officiellement avec un indice d’innovation de 643. Le G70 et GV70 sont les meilleurs véhicules de leur catégorie dotés de technologies conviviales d’habitacle et d’aide à la conduite ; pas étonnant que la marque se retrouve le roi de l’enquête de cette colline. Les autres marques haut de gamme les mieux classées sont Cadillac (584), connue pour ses Assistance routière mains libres Super Cruise tech, et Mercedes-Benz (539) qui a lancé le EQS électrique de haute technologie cette année.

Les marques coréennes continuent de dominer parmi les marques grand public avec Hyundai en tête du peloton avec 534 points – pas trop loin derrière Benz – suivie de sa marque sœur Kia à 495 points. Ces marques partagent de nombreuses technologies clés avec Genesis, d’où le score tout aussi élevé. La troisième place est une triple égalité (482) entre Buick, GMC et Subaru.

Pour le contexte, la moyenne de l’industrie se situe à un indice d’innovation calculé de 486 points. Et parce que je sais que vous êtes curieux, les marques les moins bien classées sont Porsche (439), Honda et Chrysler (à égalité à 429) avec Mazda étant la marque la moins innovante de 2022 avec son indice d’innovation 387 – ce qui est logique compte tenu de l’approche minimaliste de Mazda en matière de technologie.

Vous voulez savoir où votre constructeur automobile préféré s’est retrouvé et pourquoi ? Découvrez l’intégralité de JD Power Étude de l’indice d’expérience technologique aux États-Unis 2022 pour plus de détails.